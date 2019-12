Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbands

Bensheim.Tradition verpflichtet und deshalb sollte diese Tradition beibehalten werden. Seit fast genau 30 Jahren veranstaltet der Sozialverband Hessen-Thüringen mit dem Ortsverband Bensheim/Schönberg und Dieter und Hannelore Seiche an der Spitze seine Jahresabschluss-/Weihnachtsfeier, die am Samstag (14.) ab 14.30 Uhr in der Vetters-Mühle Zell über die Bühne geht.

Mit dabei ist wieder Willi Klein am Keyboard, und durch das offizielle Programm werden Dieter Seiche und der bekannte Shanty-Chor mit dem Chorleiter Walter Krainhoefner aus Mannheim führen. Nicht nur zu den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft haben Bürgermeister Rolf Richter und die Frauenbetreuerin für den Kreisverband Bergstraße Ingrid Filbert ihre Teilnahme an dieser Feier zugesagt. Eingeladen zu Kaffe und Kuchen sind alle Mitglieder mit Ihren Angehörigen, Gäste sind ebenfalls willkommen. ds

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019