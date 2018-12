Weihnachtsfeier für 170 Bedürftige

BENSHEIM.Wohnungslose und ehemals Wohnungslose waren gestern Nachmittag in das Pfarrzentrum der Gemeinde Sankt Laurentius eingeladen. In großer Runde – etwa 170 Gäste hatten sich eingefunden – wurde dort vorweihnachtlich gefeiert. Eingeladen hatten die zum Diakonischen Werk Bergstraße gehörende Wohnungslosenhilfe und der Förderverein Hilfe für Wohnsitzlose.

Ermöglicht wurde das Miteinander – zum Auftakt gab es ein deftiges Mittagessen, später Kaffee und Kuchen – durch die Geschenkeversteigerung auf dem Marktplatz, die Harry Hegenbarth und seine Agentur Showmaker Entertainment zum 15. Mal organisiert hatten. Der Dank der Organisatoren des Nachmittags ging entsprechend an Hegenbarth und die Geschäftsleute, die die Geschenke spendiert hatten, sowie an die Bürger, die diese ersteigert haben.

Am gestrigen Nachmittag selbst waren viele Helfer und Unterstützer auf den Beinen. Mit dazu gehörten Damen des Inner Wheels Clubs, die an der Kuchentheke wirkten und den Service an den Tischen übernommen hatten. Zudem brachten sich etliche Bürger mit ein, so Bernd Linke, der mit Gitarrenklängen für den musikalischen Rahmen sorgte. Auch gab es Präsente für die Besucher, der Handarbeitskreis der evangelischen Gemeinde Lindenfels hatte Mützen, Handschuhe und Strümpfe gestrickt, die in der kalten Jahreszeit mollige Wärme geben.

Für die Veranstaltung gilt: Die Stimmung war bestens, die Gäste verbrachten einige fröhliche gemeinsame Stunden. thz

