Bensheim.Tradition verpflichtet und an dieser Verpflichtung sollte man nichts ändern. Das ist die Meinung von Dieter Seiche, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Bensheim/Schönberg, der seine immerhin 950 Mitglieder bereits im Vorfeld traditionell zur Jahresabschlussveranstaltung eingeladen hat.

Am Samstag, 15. Dezember, ab 14.30 Uhr geht die alljährliche Weihnachtsfeier in „Vetters Mühle“ in Bensheim-Zell über die Bühne, die vom Ehepaar Seiche mit einem schönen Rahmenprogramm bestückt wurde und zu der wieder die Hobby-Akkordeonisten unter Leitung von Heinz Schuster ihre Zusage gegeben haben. Willi Klein am Keyboard und alle Teilnehmer der Feier komplettieren das Programm. Bürgermeister Rolf Richter hat sein Kommen zugesichert. Auch BfB-Fraktionsvorsitzender Franz Apfel wird mit von der Partie sein, wie auch Pfarrerin Uta Voll von der Kirchengemeinde. Alle wollen zum Gelingen der Feier ihren Beitrag leisten.

Als Höhepunkt stehen Ehrungen für langjährige verdiente Mitglieder des VdK Bensheim/Schönberg durch ein Kreisverbandvorstandsmitglied auf dem Programm.

Dass die Organisation dieser Feier den beiden Vorsitzenden Hannelore und Dieter Seiche in diesem Jahr nicht leicht gefallen ist, ist unterschiedlichen Erkrankungen geschuldet. Das lässt auch für die nähere Zukunft keine weiteren größeren Planungen zu. Dieter Seiche als Senioren- und Behindertenbeauftragter der Stadt Bensheim und Vorsitzender des rührigen VdK-Ortsverbandes ist gezwungen, seine Regelsprechstunden Dienstag bis Donnerstag zwischen 9 und 11.30 Uhr drastisch zu reduzieren. Derzeit kann bei Terminen keine verbindliche Zusage mehr gemacht werden. Eine Terminvereinbarung ist zumindest bis in die Märzwochen 2019 hinein nur mittwochs zwischen 10 und 11 Uhr möglich.

Zu beachten für VdK-Mitglieder sind dabei Fristen für Widersprüche bei den unterschiedlichsten Behörden und Klagen beim Sozialgericht Darmstadt.

Diese können auch beim VdK-Kreisverband Bergstraße in 64646 Heppenheim, Weiherhausstraße 6, während der Sprechstunden – dienstags 14 bis 17 Uhr und donnerstags 9 bis 12 Uhr – eingereicht werden.

Dieter Seiche steht während der geänderten Sprechzeiten unter Telefon 06251/550096 und der neuen Fax-Nummer 06251-8259101 sowie per E-Mail ov-bensheim@vdk.de zur Verfügung. ds

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018