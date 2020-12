Weihnachtshörspiel mit Bildern

Schwanheim.Das Kindergottesdienstteam der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim war in den vergangenen fünf Wochen fleißig und hat eigens für das Weihnachtsfest in diesem Jahr ein Weihnachtshörspiel mit Bilderstrecke geschrieben und produziert.

Viele Kinder haben mitgewirkt

Viele Kinder aus Langwaden, Rodau, Fehlheim und Schwanheim haben daran unter erschwerten Coronabedingungen mitgewirkt. Das Kindergottesdienst-Team möchte damit in alle Häuser einen weihnachtlichen Gruß senden, damit es in jeder Familie und für jeden Interessierten auch an Heiligabend die Geschichte von Jesu Geburt zu sehen und zu hören gibt.

„Wenn die Menschen nicht zu uns in die Kirche kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen in die Häuser!“, so Katja Tritsch, die Leiterin des Kindergottesdienstteams. Alle Interessierten können sich dieses auf USB-Stick gezogene Hörspiel am dritten Adventswochenende gratis abholen – und zwar in der evangelischen Kirche in Langwaden am Samstag (12.) zwischen 14 und 16 Uhr, in der Kirche in Rodau ebenfalls am Samstag (12.) zwischen 14 und 16 Uhr und zusätzlich am Sonntag (13.) von 10 bis 12 Uhr.

Auch die Fehlheimer und Schwanheimer können sich ein Hörspiel ab dem 12. Dezember abholen. Dieses wird in Schwanheim zu den üblichen Öffnungszeiten des Gemeindebüros – dienstags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr – ausgegeben. red

