Weihnachtsklänge in Sankt Georg

Bensheim.Mit großem Engagement hat Regionalkantor Gregor Knop das ursprünglich geplante Weihnachtskonzert am 27. Dezember um 19 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg zu einer musikalischen Weihnachtsandacht umgeformt: ohne Bläser und Chor, dafür mit geistlichem Wort und konzentriertem Programm, außerdem ohne Erhebung eines Eintrittsgeldes.

Der Weihnachtsstimmung soll das keinen Abbruch tun: Arien aus Händels Messias werden gesungen und theologisch beleuchtet, Auszüge aus Bachs Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ und seinem Weihnachtsoratorium.

Das Karlsruher Barockorchester stellt die fünf Streicher, die allesamt auf barocken Instrumenten spielen, Gregor Knop leitet die Musik vom Cembalo aus.

Mit Heike Heilmann und Julia Diefenbach sind zwei ungewöhnlich charismatische Sängerinnen dabei, die die berühmte Arie „Schließe, mein Herze“ aus dem Weihnachtsoratorium singen, außerdem „But who may abide“ und „Rejoice“ aus Händels Messias. Dessen zauberhafte Pastorale, im Messias „Pifa“ genannt, wird ebenso Weihnachtsstimmung verbreiten wie das berühmte Hirtenduett „He shall feed his flock“. Pfarrer Thomas Catta wird die Texte der gesungenen Arien geistlich beleuchten und Impulse zur Meditation und zur Anwendung auf unsere Zeit geben.

Bereits ausgebucht

Die Weihnachtsandacht um 17 Uhr ist bereits ausgebucht, um 19 Uhr sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung mit vollständigen Kontaktinformationen ist unbedingt erforderlich über www.st-georg-bensheim.de, die Facebookseite der Pfarrei oder per E-Mail unter kirchenmusik@st-georg-bensheim.de.

Am Ausgang erbittet die Pfarrei eine Spende zur Honorierung der Musiker, die ja finanziell zu den Hauptleidtragenden der Pandemie gehören. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.12.2020