Bensheim.Die ursprünglich für den 27. Dezember geplanten Weihnachtsklänge in Sankt Georg können am Sonntag (3.) um 17 und 19 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg stattfinden. Die musikalische Weihnachtsandacht wird mit Werken aus Händels „Messias“ und Bachs „Weihnachtsoratorium“ gestaltet, Pfarrer Thomas Catta steuert das geistliche Wort bei. Die Musik wird von Streichern des Karlsruher Barockorchesters gespielt, Heike Heilmann (Sopran) und Julia Diefenbach (Alt) sind die Solistinnen.

Die Leitung vom Cembalo aus hat Regionalkantor Gregor Knop. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig unter melanie.wienand@bistum-mainz.de, auch wenn man bereits für den ursprünglichen Termin angemeldet war.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende zur Unterstützung der Musiker gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.01.2021