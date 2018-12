Weihnachtsklassiker und mehr

Bensheim.Nur noch eine Woche bis Weihnachten – höchste Zeit, sich in Stimmung zu bringen. Leichter gesagt als getan, wenn nach Feierabend noch Geschenke zu kaufen sind, der Weihnachtsbaum noch nicht steht und vor den Feiertagen diverse Deadlines einzuhalten sind. „Ach, du liebe Weihnachtszeit!“, möchte man seufzend ausrufen.

Umso schöner ist es, wenn wenigstens am Adventssonntag ein wenig Besinnlichkeit einkehrt und die gleichen Worte als Ausdruck des Wohlbehagens über die Lippen gehen. Mit ihnen betitelte die Zwingenberger VoiceAkademie ihre diesjährige Weihnachtsrevue, die am Sonntagabend im voll besetzten Foyer des Parktheaters über die Bühne ging.

Die Initiatoren Jeanette Giese und Peter Moss traten mit ihrem Projektchor und dem Ukulelen-Orchester Swinging Ukes auf. Weitere Gäste waren Berthold Mäurer, die Sänger Christian Nungesser und Volker Schrewe sowie Pianist Michael Reuter.

Der gemischte Chor sorgte mit einigen bewährten Weihnachtsklassikern für Stimmung. Unter der gemeinsamen Ägide von Giese und Moss erfüllten die Sänger ihre Performance mit viel Ausdruck und Körpersprache, dazu lieferte Reuter am Klavier den gehörigen Schwung. Das gesamte Ensemble untermalte wiederum verschiedene solistische und mehrstimmige Gesänge von Schrewe, Nungesser und Giese, darunter „Winter Wonderland“, „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, „Our Dear Lord is Here“, komponiert von Moss, oder auch der Bach-Choral „Oh Jesulein süß“.

Die Swinging Ukes hatten ihren ersten Einsatz an diesem Abend mit „Rivers of Babylon“. Das neunköpfige Ukulelen-Orchester sang und spielte gleichzeitig, verstärkt durch den Chor und Moss auf der E-Bass-Ukulele. Auch den Pop-Evergreen „Last Christmas“ gab das Ensemble zum Besten.

Doch es gab nicht nur Weihnachtslieder zu hören. Für das irische Volkslied „Molly Malone“ verließ sich Moss auf die Mithilfe des Publikums – und wurde nicht enttäuscht. Es folgte ein von Moss eigenhändig arrangiertes, mehrstimmiges James-Bond-Medley mit den Titelsongs zahlreicher Filme, vom weltbekannten Ur-Motiv aus „007 jagt Dr. No“ über die Titelmelodie von „From Russia With Love“ und das rockige „Live and Let Die“ bis hin zum oscarprämierten Hit „Skyfall“ von Adele.

Viel Applaus für Michael Reuter

Für die Dauer eines rein pianistischen Weihnachtsmedleys stand Reuter allein im Mittelpunkt. Der Pianist verwob darin auf kreative Art die Melodien mehrerer bekannter Lieder, verknüpfte sie durch kurze Zwischenspiele, verfremdete sie in Moll-Variationen oder erweiterte sie zu polyphonen Fingersätzen. Zum Schluss steigerte Reuter das schlichte „We Wish you a Merry Christmas“ zu einer opulenten Fuge. Er erntete Jubelrufe und langen Applaus.

Anlässlich des 200. Geburtstags des laut Giese „berühmtesten Weihnachtslieds der Welt“ wurde natürlich auch „Stille Nacht“ gesungen. Die Entstehungsgeschichte des Liedes, das zum ersten Mal im Jahr 1818 in einer Kapelle im Salzburgerland erklang, brachte das Ensemble erzählend, darstellend und musikalisch zugleich auf die Bühne.

Die gewohnt witzige und wortgewandte Moderation durch Jeanette Giese lockerte das Programm auf. Neben viel Musik und ein paar lustigen Schauspieleinlagen war auch die Dichtkunst Teil des Programms. Berthold Mäurer rezitierte Poeme unter anderem von Rainer Maria Rilke und Joseph von Eichendorff.

Spannend war auch eine zeitgenössische Weihnachtsgeschichte von Mäurer und Giese in Form einer Radiosendung: Oberwachtmeister Winfried Wachsam (Mäurer) berichtet Reporterin Hulda von Halbwahrheit (Giese) darin von der Festnahme einer minderjährigen obdachlosen Mutter, die sich als Jungfrau ausgebe und behaupte, ihr Neugeborenes durch Gott empfangen zu haben. das

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018