Weihnachtsklassiker und Ohrwürmer

Fehlheim.Das Jubiläumsjahr der Harmonie Fehlheim neigt sich dem Ende zu – und mit einem Konzert unter dem Motto „Adventszauber“ setzten die Sängerinnen und Sänger einen stimmungsvollen Schlusspunkt in der Reihe ihrer Veranstaltungen. Zu Beginn begrüßte die Vorsitzende Astrid Rossmanith alle Zuhörer sowie die Mitwirkenden. Es waren dies die Chöre der Harmonie mit ihrem Chorleiter Marc Bugert, Philipp Fortner am Saxofon und der Männerchor des MGV Hüttenfeld.

In der voll besetzten Pfarrkirche Sankt Bartholomäus in Fehlheim gelang es den Chören unter der Leitung ihres langjährigen Dirigenten, mit wunderschönen Melodien das Publikum zu verzaubern.

Schon der Einzug der FUNtastiXX mit „Ein Licht kommt in die Welt“ versetzte die Besucher in eine weihnachtliche Stimmung. „Ubi Caritas“ und „Angels’ Carol“ rundeten diesen ersten musikalischen Part stimmungsvoll ab.

Gesungenes Glockengeläut

Der Frauenchor der Harmonie führte das Programm mit sehr unterschiedlichen Liedbeiträgen weiter. „Christmas Kumbayah“, eine weihnachtliche Version des Gospels „Kumbayah my Lord“ begeisterte die Zuhörer ebenso wie das sehr gefühlvolle „Whisper, Whisper“. Mit „Carol of the Bells“, eine Art gesungenes Glockengeläut, zeigte der Frauenchor zum Ende noch eine Probe seines Könnens.

Im Anschluss daran kamen die Gäste aus Hüttenfeld musikalisch zu Wort. Der Männerchor des MGV Hüttenfeld, der auch unter der Leitung Marc Bugerts steht, brachte als Geschenk „Herr schenke den Frieden“ von Guiseppe Verdi und das Lied „Weihnachtsstern“ nach einer Melodie von Anton Dvorák mit nach Fehlheim.

Zusammen mit dem Männerchor der Harmonie überzeugte die Chorgemeinschaft Fehlheim-Hüttenfeld mit dem Lied „Sancta Maria“ des Komponisten und Domkapellmeisters Johann Schweitzer sowie Beethovens „Die Hymne an die Nacht“ und den „Weihnachtsglocken“ von Hermann Sonett.

Ein besonderes musikalisches Highlight bescherte Philipp Fortner den Gästen. Wie schon in den vergangenen Jahren begeisterte er mit seinem ausdrucksvollen Spiel auf dem Saxofon die Zuhörer und lud sie – begleitet von Marc Bugert am Piano – mit „The first Noel“, „The Christmas Song“, „Have yourself a merry little Christmas“ und „Let it snow“ zum Träumen ein.

Der Traditions-Chor der Harmonie setzte mit den Liedern „Weihnachtsfrieden“ und „Fest der Freude“ das adventliche Konzert fort. Den Schlusspunkt setzte der gemischte Traditionschor mit dem schlesischen weihnachtlichen Chorwerk „Transeamus“, das mit viel Begeisterung vorgetragen wurde.

Den Abschluss des Konzertes gestalteten die Chöre der Harmonie gemeinsam mit Clemens Bittlingers „Sei behütet“, wobei die Zuhörer zum Mitsingen eingeladen wurden. Doch zuvor brachten die FUNtastiXX mit „Last Christmas“ den weltbekannten Weihnachtsevergreen zu Gehör, und man hörte das Publikum mitsummen.

„Jingle Bell Rock“ verführte die Besucher eher zum Mitswingen und Schnipsen – und als Höhepunkt wurde die Jazz-Version von Händels „Hallelujah“ aus dem Album „A soulful Celebration“ serviert. Das begeisterte Publikum forderte eine Zugabe und die FUNtastiXX erfüllten diesen Wunsch mit „Oh happy day“.

Die Vorsitzende Angelika Langer-Schulz bedankte sich zum Abschluss bei allen Mitwirkenden und Gästen und vor allem bei Chorleiter Marc Bugert, der wieder ein sehr abwechslungsreiches Programm gestaltete. Sie wies noch auf einen Auftrittstermin der FUNtastiXX hin. Am morgigen Mittwoch (11.) tritt der Chor bei einem gemeinsamen Konzert mit dem Chor „Wings of Joy“ und der Percussion-Klasse der Musikschule Bensheim in Schwanheim in der Kirche auf. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zum Abschluss kamen die Chöre dem Wunsch des Publikums nach und sangen stimmgewaltig den Gospel „Roll Jordan roll“. red

Nähere Info über weitere Aktivitäten der Harmonie Fehlheim unter www.harmonie-fehlheim.de

Dienstag, 10.12.2019