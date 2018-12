Weihnachtslieder für guten Zweck

Fehlheim.Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass der KKMV Fehlheim am zweiten Weihnachtsfeiertag die Straßen Fehlheims mit weihnachtlichen Klängen erfüllt. Die Musiker laden alle Fehlheimer ein, nach draußen zu kommen, mitzusingen und die Gruppe vielleicht noch etwas zu begleiten.

Tradition ist es auch, an diesem Abend Spenden für einen guten Zweck zu sammeln und an die Menschen zu denken, denen es nicht ganz so gut geht. Über die Spenden aus den vergangenen Jahren konnten sich so schon das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden, das Hospiz Bergstraße in Bensheim und der Begegnungshof Sonnenkinder in Rodau freuen.

In diesem Jahr hat sich der Vorstand des KKMV Fehlheim dafür entschieden, die Bensheimer Tafel und ihre ehrenamtlich tätigen Helfer zu unterstützen. Die Musiker freuen sich wieder auf das rege Interesse der Fehlheimer an dieser Veranstaltung und selbstverständlich auch über viele Spenden. red

