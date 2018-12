Weihnachtslieder im Gottesdienst

Bensheim.Ein ganzes Jahr warten, bis man wieder Weihnachtslieder singen kann? Das muss nicht sein – wer noch nicht genug vom weihnachtlichen Singen hat, ist eingeladen zum Singegottesdienst am Sonntag (30.) um 10 Uhr in der Stephanuskirche in der Eifelstraße.

Noch einmal werden mit der Orgel viele der schönen und bekannten Lieder gesungen werden, darunter Klassiker wie „Maria durch ein Dornwald ging“ und neuere Lieder wie „Stern über Bethlehem“. Dazu gibt es kurze Informationen über die gesungenen Lieder. Am Montag (31.) findet in der Stephanuskirche dann um 18 Uhr ein Gottesdienst zum Jahresende statt, der von der Band „Music-to-Go“ und meditativen Texten begleitet wird. red

