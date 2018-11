Weihnachtsmarkt in Auerbach

Auerbach.Am ersten Adventswochenende lädt die Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV) zum Weihnachtsmarkt in den Kronepark ein. Liebevoll dekorierte Buden mit weihnachtlichen Angeboten, Winterzauberwald, Tombola, Kinderkarussell, die Auerbahn sowie ein vielfältiges Programm warten auf große und kleine Besucher. Auch der Nikolaus wird an beiden Tagen erwartet. Damit Eltern und Großeltern entspannt flanieren können, bietet der Waldkindergarten ein vielfältiges Mitmachangebot für die Jüngsten an.

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am morgigen Samstag (1.) um 16 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung durch den Posaunenchor Balkhausen und anschließenden Grußworten von IAV-Sprecher Ralph Stühling. Um 16.30 Uhr startet der Wettbewerb „Jugend musiziert zur Weihnacht“, für den sich zehn Kinder angemeldet haben.

Um 18 Uhr lädt der Odenwaldklub Auerbach zur Fackelwanderung durch das Fürstenlager ein (Dauer eine Stunde). Um 19 Uhr spielt das Projektorchester des TSV-Musikvereins und der Schillerschule, im Anschluss geht es mit Weihnachtsmelodien des TSV-Musikvereins weiter.

Streichelzoo und Puppentheater

Am Sonntag (2.) wird der Markt um 11 Uhr mit einem Auftritt des Schillerschulen-Chors eröffnet. Ab 12 Uhr ist der Waldkindergarten mit einem Streichelzoo vor Ort.

Jeweils um 13.30 Uhr, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr gibt es eine Aufführung des Puppentheaters Frankfurt mit Thomas Scymanski. Um 15 Uhr spielt der Posaunenchor, um 16 Uhr steht der Gesangsverein Liedertafel Auerbach auf der Bühne, um 17.15 Uhr gibt die Stadtkapelle Bensheim ein Ständchen. Gegen 19 Uhr schließen sich die Tore des Auerbacher Weihnachtsmarktes.

Die Interessengemeinschaft ist sehr stolz, dass die gesamte Logistik für das zweitägige Event in Eigenregie geleistet werden kann. Ohne die Zusammenarbeit der Vereine, insbesondere der technischen Ausstattung der Abteilung Auerbacher Kerb sei heute eine solche Veranstaltung nicht möglich, heißt es von Seiten der IAV. red

