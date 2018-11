Weihnachtsmarkt in den Startlöchern

Der Blick in den Kalender lässt einfach keine Zweifel zu: Auch wenn ein endloser Sommer gefühlt erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen ist, steht bald schon Weihnachten vor der Tür. Und auch beim Gang durch die Bensheimer Altstadt lassen sich die Anzeichen für die nahende Adventszeit nicht mehr ignorieren. Die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt stehen schon. Und was heißt eigentlich „schon“: In genau einer Woche - am kommenden Donnerstag, 29. Dezember - wird der Bensheimer Budenzauber um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz offiziell eröffnet und die Riesentanne vor zahlreichen Zuschauern „angeknipst“. Bis zum Hospitalbrunnen erstreckt sich wie immer die weihnachtliche Meile, deren bunter Abschluss auch diesmal wieder das Riesenrad sein wird. Aus 40 Metern Höhe lässt sich von oben die weihnachtlich erleuchtete Stadt noch besser bewundern.

In diesem Jahr gibt es neben dem bewährten Konzept auch die ein oder andere Neuerung. „Das Organisationsteam hat weiter am Erfolgsrezept des Bensheimer Weihnachtsmarkts getüftelt“, heißt es aus dem Rathaus. Das betrifft vor allem den Platz am Bürgerwehrbrunnen, der sich in den letzten Jahren zum Schneedorf gemausert hat. Dort soll es jetzt noch heimeliger zugehen: Die Fassade der Alten Faktorei wird illuminiert und eine fast sechs Meter hohe Weihnachtspyramide aufgestellt. Diese soll nicht nur als Hingucker dienen, sondern als Getränkestand mit gemütlichen Aufenthaltsmöglichkeiten auch zum längeren Verweilen einladen.

In der oberen Fußgängerzone am Nibelungenbrunnen wird ein kleines Weihnachtswäldchen für weihnachtliche Stimmung sorgen. Außerdem wird das kulinarische Angebot erweitert. Zu Bratwurst, Crepes und Co. kommt erstmals Flammlachs hinzu, den es an der Mittelbrücke zu kaufen geben wird.

Mehr zu diesem Thema morgen im BA.

