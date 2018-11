Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Bensheim erstrahlt im Lichterglanz - vier Tage vor dem ersten Advent wurde am Donnerstag der Weihnachtsmarkt eröffnet. Vom Marktplatz bis zum Hospitalbrunnen erstreckt sich der Budenzauber, zwischen Riesentanne und Riesenrad können sich die Besucher auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Den offiziellen Startschuss gab am frühen Abend Bürgermeister Rolf Richter im Rahmen einer kleinen Eröffnungszeremonie auf der Bühne am Marktplatz, wo sich bereits eine stattliche Menschentraube versammelt hatte. „Endlich ist es wieder so weit“, freute sich der Rathauschef - „nachdem ich schon seit drei Monaten die Spekulatius in den Supermarkt-Regalen sehe.“ Richter sprach von einem besonderen Duft und einem besonderen Glanz, der die Stadt in den nächsten Wochen verzaubere.

Er dankte den Verantwortlichen von Stadtkultur, MEGB und Bensheim Aktiv, die Jahr für Jahr daran arbeiten, dass der Weihnachtsmarkt zu einem Anziehungspunkt für Tausende Besucher - nicht nur aus Bensheim - wird. (cim)

Mehr zu diesem Thema morgen im BA.

