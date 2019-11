Weihnachtsmarkt wird heute eröffnet

Bensheim.Die Fichte steht, die Buden sind aufgebaut – der Weihnachtsmarkt kann kommen. Heute (28.) um 17.30 Uhr wird auf dem Marktplatz Eröffnung gefeiert. Bis zum 22. Dezember kann stimmungsvoll durch die Innenstadt flaniert werden.

Das Konzept hat sich längst bewährt, allerdings gibt es in diesem Jahr ein paar Änderungen. Das Riesenrad, seit 2005 ein Fixpunkt, hat sich nach Berlin verabschiedet (wir haben berichtet). Als Ersatz dreht sich am Hospitalbrunnen ein Nostalgiekarussell. Vor dem Hauptportal der Stadtkirche Sankt Georg wartet die Pfarrei in „Georgios Panoramabar“ auf Gäste, freier Blick auf den Marktplatz inklusive.

Die Künstlerbuden von „Bensheim Aktiv“ fehlen ebenso wenig wie der Pavillon am Bürgerwehrbrunnen, der von den Freundeskreisen der Partnerstände und dem Lions-Club bewirtschaftet wird. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt montags bis donnerstags sowie sonntags von 11.30 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11.30 bis 21 Uhr. dr

