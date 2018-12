Weihnachtssterne am Berliner Ring

Auerbach.Jetzt leuchten auch am Berliner Ring die Auerbacher Weihnachtssterne. Auf vielfachen Wunsch und zur Freude der dort ansässigen Gewerbetreibenden hatte der Gewerbekreis Auerbach in einer gemeinsamen Aktion mit Bürgermeister Rolf Richter schon im Juni die Aktion geplant und rechtzeitig umgesetzt. Finanzielle Unterstützung fand der Gewerbekreis bei einigen Anliegern.

Mit der stimmungsvollen Beleuchtung will der Gewerbekreis die Mitglieder am Berliner Ring mehr in das Auerbacher Leben mit einbeziehen und gleichzeitig die Autofahrer auf Auerbach aufmerksam machen, erklärte die Vorsitzende des Vereins, Rita Wendel. red/Bild: Funck

