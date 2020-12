Weihnachtsvorfreude im Sozialzentrum

Bensheim.Zuerst wurde ein wunderschöner Tannenbaum angeliefert. Danach überbrachte eine kleine Delegation des Rotary-Clubs Bensheim/Südliche Bergstraße viele liebevoll verpackte Geschenke.

Zusammengestellt wurden diese nach den individuellen Wünschen von Bewohnern des Awo-Sozialzentrums in der Bensheimer Eifelstraße, die bedürftig sind, keine Angehörigen mehr haben oder deren Angehörige weit entfernt wohnen, und es keinen Kontakt mehr gibt. „Wir freuen uns umso mehr, dass der Rotary-Club seine alte, schon über Jahre bestehende Tradition, unsere Bewohner zu beschenken, auch in diesem Jahr weiterlebt. Denn dieses Corona-Jahr ist eine Herausforderung für alle Menschen, besonders für unsere alten Menschen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sozialzentrums.

So gibt es nichts Schöneres als bedacht zu werden und zu spüren, dass der Sinn des Weihnachtsfestes nicht verlorengegangen ist. red/Bild: Neu

