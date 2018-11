Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim als Bildungsträger für die Qualifizierung und Fortbildung sowie die Beratung und fachliche Begleitung von Kindertagespflegepersonen feierte zusammen mit dem Kreis Bergstraße den Projektabschluss des Bundesprogrammes „Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“.

Der Kreis Bergstraße ist einer von insgesamt 33 Modellstandorten in Deutschland, die sich auf den Weg gemacht haben, die pädagogische Arbeit von Tagesmüttern und Tagesvätern sowie die strukturelle Qualität von Kindertagespflege weiterzuentwickeln. Im Rahmen des Projektes wurde die Grundqualifizierung der Kindertagespflegepersonen ausgeweitet und auf Kompetenzorientierung umgestellt.

Mehr Praxiserfahrung

Diese ist nun stärker an den individuellen Kompetenzen der Teilnehmenden ausgerichtet, nimmt umfassender die selbstständige Tätigkeit von Tageseltern in den Blick, bietet mehr Praxiserfahrung und gibt den Teilnehmern die Möglichkeit der tätigkeitsbegleitenden Weiterqualifizierung. Ursula Diez-König vom Hessischen Kindertagespflegebüro hatte den anwesenden Gästen in einer Präsentation das neue Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege vorgestellt und die zentralen Aspekte des kompetenzorientierten Ansatzes aufgeführt.

Sie wies darauf hin, dass angehende Tageseltern eine Qualifizierung benötigen, die neben fundiertem Wissen auch die Aneignung von Fertigkeiten, sozialen und personalen Kompetenzen unterstützt. Diez-König lobte die Innovationsbereitschaft des Kreises und betonte die Vorreiterrolle des Familienzentrum Bensheim auch schon in der Vergangenheit. Das Familienzentrum sei bei Neuerungen schon immer vorne mit dabei gewesen. Auch Diana Stolz, Erste Kreisbeigeordnete, verdeutlichte an diesem Nachmittag, wie sehr ihr als Politikerin und Mutter eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung am Herzen liege. Aus eigener Erfahrung wisse sie, wie herausfordernd, komplex und verantwortungsvoll die Tätigkeit einer selbstständig arbeitenden Tagesmutter beziehungsweise Tagesvaters ist.

Eltern übergeben ihr Kind, ihr Ein und Alles, für die Betreuungszeit in die Obhut von Tageseltern. Deshalb könne sie eine qualitative Weiterentwicklung des Bereiches Kindertagespflege befürworten und möchte das Jahr 2019 schwerpunktmäßig auch der Kindertagespflege widmen. Anschließend überreichte Stolz den 14 Teilnehmenden der letzten beiden Qualifizierungskurse das Bundeszertifikat zur Kindertagespflege für deren erfolgreichen Abschluss.

Echte Pionierleistung

Katharina Gutzeit Projektmitarbeiterin im Jugendamt, und Katharina Nägele, Geschäftsführerin des Familienzentrums, verdeutlichten in ihrem Redebeitrag die Pionierleistung aller am Bundesprogramm Beteiligten. Angefangen mit Irene Wimmer, die den Bereich Kindertagespflege im Familienzentrum aufbaute, fast 20 Jahre leitete und maßgeblich zur Implementierung beigetragen hat, über den Fachdienst Kindertagespflege des Jugendamtes, Ruth Schwichtenberg, Angela Hue und deren Fachdienstleiterin Renate Dörr, die kontinuierliche Kursbegleitung Silke Latscha, die Dozentinnen Cosima Schlink, Birgit Bartholomäus und Carola Soravia, alle Gastdozentinnen bis hin zu den Teilnehmenden der Qualifizierungskurse.

Mit einer gut abgestimmten Performance haben die Teilnehmerinnen der aktuellen tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung ihren Beteiligungs- und Entwicklungsprozess überzeugend dargestellt. Auch durch weitere Beiträge, wie ein selbst verfasstes Gedicht, ein ungarisches Lied und ein selbst geschaffenes Gemälde, welches als Dankeschön an das Familienzentrum überreicht wurde, bereicherten die Kursteilnehmerinnen das Rahmenprogramm dieser Veranstaltung und verdeutlichten, wie vielfältig die Kompetenzen von Tageseltern sein können. Insgesamt war es eine gelungene Abschlussveranstaltung zu einem innovativen Projekt, das ohne das starke Miteinander, wie es Verena von Medem, Vorstandsmitglied des Familienzentrums, in ihrer Eingangsrede betonte, nicht möglich gewesen wäre. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.11.2018