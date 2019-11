Bensheim.Er ist unter den Getränken das nützlichste, unter den Arzneien die schmackhafteste und unter den Nahrungsmitteln das angenehmste: der Wein. So beschrieb der griechische Philosoph und Historiker Plutarch eines der wohl ältesten Getränke der Menschheit, das von so vielen Geschichten und Mythen umrankt ist und über das es im Buch Jesus Sirach im Alten Testament heißt: Was ist das Leben ohne Wein?

Heinrich Hillenbrand, früherer langjähriger Leiter der Domäne Bergstraße der Hessischen Staatsweingüter und exzellenter Kenner der Bergsträßer Weinszene, wird am Dienstag (12.) bei den Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg wieder einmal zu Gast sein und über das Thema: „Weinbau – früher und heute in Bensheim“ sprechen. Beginn ist um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 08.11.2019