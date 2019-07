Weinberge im Sommer entdecken

AUERBACH.Zu einem Frühlingsspaziergang durch den Staatspark Fürstenlager in Auerbach lädt die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten für Sonntag, 21. Juli, um 14 Uhr ein.

Mit der Führung „Dorf und Nordhang“ geht es in etwa anderthalb Stunden vom Dorf über das Rosenoval zu den Fünf Tischen und zurück durch die Weinberge wieder ins Dorf. Mit schönen Ausblicken auf Wald und weitläufige Wiesenflächen können die Besucher gut nachvollziehen, warum sich die Landgrafen und Großherzöge von Hessen-Darmstadt so gerne zur Sommerfrische in ihren idyllischen Landschaftsgarten zwischen Bergstraße und Odenwald zurückzogen.

Treffpunkt ist das Weißzeughäuschen. Eine Anmeldung ist erforderlich (Tel. 06251-9346-0 oder E-Mail: info@schloesser.hessen.de). red

