Weine Mallorcas im Blickpunkt

Bensheim.Mallorca ist nicht nur die Ferieninsel Nr. 1, sondern auch wieder eine ernstzunehmende Weinregion. Damit will sich die Weingilde Bergstraße am Freitag (18.) um 19.30 Uhr im Haus am Dorfplatz in Schönberg beschäftigen. Nico Freudenberger hat in Zusammenarbeit mit dem Mallorca-Spezialisten Bodo Bonifer von „Cerdo Negro“ in Bensheim Weine ausgesucht, die Klasse statt Masse zeigen, und Mallorca als Weinbau-Land wieder fest etabliert haben.

Nachdem die Reblaus Ende des 19. Jahrhunderts auch die Insel erreichte, pflanzte man anstelle der Weinreben Mandel- und Olivenbäume, und Wein gab es nur noch für den Eigenbedarf. Vorher waren auf der Insel die Süßweine berühmt, vor allen Dingen die Malvasia-Traube.

Heute hat Mallorca wieder eine

Anbaufläche von rund 2500 Hektar, davon 80 Prozent Rotwein-Anteil. Einheimische autochthone Rebsorten wie der weiße Prensal Blanc oder die rote Mantonegro-Traube werden meist mit internationalen Topsorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot gemischt. So steigern die Winzer die Qualität ihrer Weine und stellen auch die Nachfrage außerhalb der Landesgrenzen sicher.

Traditionalisten im Mittelpunkt

Dabei treffen die Traditionalisten auf die Modernisten. Während die Bewahrer stolz die mallorquinischen Rebsorten kultivieren, setzen andere Weinbauern die internationalen Klassiker Cabernet Sauvignon, Syrah und Merlot ein. Bei diesem Weinseminar der Weingilde am Freitag geht man mehr auf die Traditionalisten ein – „und man sollte sich auf manche Überraschung gefasst machen“, schreibt die Weingilde.

Weine von ambitionierten Winzern werden von den Referenten vorgestellt , die sich durch einen vollmundigen Charakter und würzige und vanillige Aromen auszeichnen.

Wo früher noch einfache Touristenweine erzeugt wurden, haben einige Bodegas mit ihren Klasse-Gewächsen bereits das internationale Parkett erobert. Aufgrund des milden Mittelmeerklimas mit trockenen Sommern, sehr kurzen Wintern und ausreichender Niederschlagsmenge herrschen an sich beste Voraussetzungen für den Weinbau.

Gäste sind gegen eine geringe Teilnahmegebühr willkommen. red

Info: Anmeldung über die Homepage der Weingilde: www.weingilde-bergstrasse.de

