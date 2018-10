Weingilde auf Goethes Spuren

Bensheim.Wenn ein Wein schon „Lump“, genauer Escherndorfer Lump, heißt, was kann man von so einem schon erwarten? Diese Weinlage ist eine der bekanntesten Frankens, heißt es in einer Pressemitteilung der Weingilde Bergstraße. Sie liegt direkt an der Mainschleife bei Volkach und wurde erstmals 1655 urkundlich erwähnt.

Aus der Lage Escherndorfer Lump

Der Name „Lump“ steht übrigens nicht für einen „Gauner“, sondern bezieht sich auf die Aufteilung der Lage in viele kleine Parzellen. Auf einer Karte erinnern diese optisch an einen Flickenteppich aus Lumpen.

Die Weingilde ruft ihre Weinenthusiasten auf, in einem Seminar am Freitag (19.) ab 19.30 Uhr im Wappensaal des Dalberger Hofes in Bensheim sich ausschließlich mit der Lage Escherndorfer Lump zu beschäftigen.

Es ist eine VDP-Lage, also Premiumlage, und es werden Silvaner und Rieslinge desselben Jahrgangs und derselben Qualitätsstufe zur Verkostung gereicht, allerdings von verschiedenen Weingütern.

Ziel ist es, den Fingerabdruck des Bodens zu erkennen: Der Main hat aus dem harten Muschelkalk in Millionen Jahren die heutige Weinbergslage modelliert. Daraus resultiert ein Mikroklima, das warme Sonnenstrahlen einfängt und gleichzeitig kalte Winde abhält.

Gemeinsam mit Ingeborg und Roland Turowski, die für die Auswahl der Weine zuständig sind und die Veranstaltung moderieren, sollen die Teilnehmer herausarbeiten, ob dieser besondere Boden in den großen Weinen des Escherndorfer Lumps zu „erschmecken“ ist.

Schon der große Dichterfürst Goethe schätzte diesen Wein und mehr als 20 Jahre lang orderte er über einen Händler diesen Wein. Er ließ seinen Sohn August 1819 schreiben: „Der uns jetzt (...) übersendete Escherndorfer 1798er Wein hat den Beifall meines Vaters erworben, und wenn sie uns mit dergleichen ferner versehen können, so wird es mir angenehm sein, meine Bestellungen erneuern zu können.“

Es ist ein herausforderndes Seminar, das die Weingilde anbietet. Gäste sind – gegen eine Kostenbeteiligung – willkommen. red

Info: Anmeldung auf der Homepage: www.weingilde-bergstrasse.de

