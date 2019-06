Weingut und neue Bienenweide

Bensheim.Die geplanten Veränderungen beim Weingut der Stadt Bensheim sind Thema bei der Fraktionssitzung der Grünen Liste Bensheim (GLB). Der Pachtvertrag läuft zum 1. Januar 2021 aus und der bisherige Pächter steht nicht mehr zur Verfügung. Eine Neustrukturierung steht an, die sicherstellen soll, dass es auch zukünftig die traditionelle Marke „Städtisches Weingut“ geben soll.

Außerdem haben die Grünen einen Vorschlag für eine weitere Bienenweide auf dem vernachlässigten Gelände vor dem alten Bahnübergang an der Fehlheimer Straße. Hier biete es sich an, die Fläche neu zu ordnen und neben Parkplätzen auch eine große Bienenweide anzulegen, teilt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier mit.

Vor der Sitzung werden Vertreter der GLB an der Einweihung des neues Beachvolleyballfeldes der TSV-Auerbach im Weiherhaus-Stadion teilnehmen, welches von der Stadt finanziell gefördert wurde.

Die Fraktion berät die Themen am heutigen Dienstag, 4. Juni, ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof in der Bahnhofstraße. red

