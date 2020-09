Weinprobe bei den Seniorentagen

BENSHEIM.Die Bensheimer Seniorentage sind fester Teil im Veranstaltungskalender der Stadt – normalerweise. Doch in diesem Jahr schwebte über der Reihe – wie über vielen anderen Veranstaltungen – ein dickes Fragezeichen. Die Stadt sprach sich für ein Ja zu den Seniorentagen aus, allerdings mit verändertem Konzept. Das muss den besonderen Anforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie gerecht werden, wie Bürgermeister Rolf Richter bei der Eröffnung sagte. Ziel sei es, „uns allen wieder ein bisschen Lebensfreude zu geben“, so der Rathauschef. Für diese Motivation und für die Macher der Veranstaltung gab es entsprechend Applaus. Zu Beginn stand eine Weinprobe auf dem Programm.

Winzermeisterin Christa Guth präsentierte unterhaltsam und locker im Kolpinghaus fünf Weine von der Bergstraße. Silvaner, Grauer Burgunder, Riesling, Spätburgunder und Saint Laurent waren dabei. Von trocken bis feinherb: Der Bogen wurde bei der Probe weit gespannt. Weingüter aus Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim waren vertreten. Christa Guth gab den Zuhörern interessante Informationen rund um die ausgesuchten Weine und Anregungen zur genussvollen Verkostung mit auf den Weg. Die Seniorentage erleben in dieser Woche ihre Fortsetzung, ein Kinobesuch, Vorträge über ferne Länder und eine Wanderung stehen auf dem Programm. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.09.2020