Weinprobe der Kolpingsfamilie

Bensheim.Die Kolpingsfamilie Bensheim veranstaltet am 25. Oktober ihre jährliche, herbstliche Weinprobe. In diesem Jahr stehen zwei Themenbereiche im Vordergrund: Gibt es auch an der Hessischen Bergstraße Erfahrungen mit neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten und sind PIWIs die beste Möglichkeit, um weitestgehend auf Pflanzenschutzmittel verzichten zu können.

Dies war auch Thema bei der Kolping-Weinlagenwanderung in den Weinbergen zwischen Bensheim und Heppenheim im August. Neben diesen neuen Rebsorten werden bei der Weinverkostung verschiedene Burgundersorten vorgestellt, die sich zurzeit an der Hessischen Bergstraße einer großen Beliebtheit erfreuen.

Die Vorstellung der Weine übernimmt wie in den vergangenen Jahren der ehemalige Leiter des Staatsweingutes Bergstraße und Kolpingsbruder Heinrich Hillenbrand. Die Weinprobe findet am Freitag, 25. Oktober, im Kolpinghaus statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten sind erhältlich bei der Studio Roth, Hauptstraße 93, und während den Bürozeiten im Kolpinghaus jeden Dienstag von 15.30 bis 17 Uhr.

Telefonische Vorbestellungen sind beim Ehrenvorsitzenden der Kolpingsfamilie Bensheim, Theo Gärtner, unter der Handy-Nummer 0171/8300267 möglich. Restkarten sind am 25. Oktober an der Abendkasse erhältlich. red

