Bensheim. Das alte Bürgerhaus ist bald Geschichte - auch wenn die Debatten um die Sanierung und die Gestaltung der Fassade aktueller denn je sind. Ab dem 2. Mai beginnen die Arbeiten im inneren des Gebäudes. Nach einer Doppel-Veranstaltung in der Reihe Lebenskunst von Pfarrer Justus Keller wird am Donnerstag der Schlüssel rumgedreht.

Was folgt, ist - wie berichtet - eine monatelange Modernisierung, nach der vom alten 70er-Jahre-Bau praktisch nichts mehr übrig ist, von den Grundmauern einmal abgesehen. Läuft alles nach Plan, soll am 1. Januar 2020 Wiedereröffnung gefeiert werden.

Bis dahin müssen sich Vereine, Veranstalter und die Stadt Ausweichquartiere suchen oder einen Ausfall verbuchen. Das trifft in diesem Jahr vor allem die Weinfreunde. Wie die Verwaltung auf Nachfrage mitteilte, fällt die traditionelle Gebietsweinprobe am Winzerfest-Freitag aus - für die Freunde edler Tropfen und guter Unterhaltung keine besonders prickelnde Neuigkeit. In der Regel war die Verkostung bis auf wenige Ausnahmen ausverkauft und erfreute sich großer Beliebtheit.