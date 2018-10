Weinstube Mohr wieder eröffnet

Bensheim.Yvonne Krämer hat die Weinstube Mohr in der Grieselstraße 51-59 übernommen. Die in Bensheim ausgebildete Restaurantfachfrau bietet in dem bekannten Weinlokal gutbürgerliche regionale Gerichte passend zum Wein des Weingutes Mohr. Für den Mittagstisch gibt es eine besondere Wochenkarte. Das schmucke Lokal bietet mit seinen zwei Nebenzimmern und dem attraktiven Gewölbekeller auch Platz für Familien- und Firmenfeiern und Vereinssitzungen. df/Bild: Funck

