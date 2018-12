Weiße Bommel für die Jugend des THW Bensheim

Bensheim.Viele Bensheimer Frauen waren unter der Anleitung von Brigitte Schmidt in den vergangenen Wochen und Monaten fleißig und fertigten stattliche 500 große und kleine Bommel. Am Samstag wurden die flauschigweißen Kugeln für ein Euro pro Stück vom Nachwuchs des örtlichen Technischen Hilfswerks in der Innenstadt verkauft und anschließend dem Nikolaus übergeben. Ins Kostüm des Heiligen Mannes war Jürgen Ritz geschlüpft, um anschließend mit einem Hubsteiger den Baum am Bürgerwehrbrunnen mit den Bommeln zu dekorieren. Der Erlös der Verkaufsaktion kommt der Jugendarbeit des Technischen Hilfswerks in Bensheim zugute. df/

