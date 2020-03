Weiße Flagge am Gronauer Kirchturm

Gronau.Im Morgengrauen des 28. März 1945 wehte am Glockenturm der Kirche St. Anna ein weißes Bettlaken. Es war am Vorabend auf Anraten eines Stabsarztes der Wehrmacht angebracht worden, um den heranrückenden Einheiten der US-Streitkräfte weithin sichtbar anzuzeigen, dass man im Dorf keine Gegenwehr befürchten müsse.

Bernhard Hörr erinnert sich noch genau an den letzten Kriegstag in seinem Heimatort, nicht nur, weil seine Mutter das Betttuch zur Verfügung gestellt hatte. Da die Schneiderei seines Vaters, in Gronau nur als „Herr-Schneire“ bekannt, über einen Telefonanschluss verfügte, war in Hörrs Elternhaus die Ortskommandantur eingerichtet worden. Der erwähnte Stabsarzt nächtigte im Anwesen Rettig, Hausname „es Kneeremes“, verrichtete den Sanitätsdienst aber bei Familie Hörr, erinnert sich der heute in Bensheim lebende Gronauer, der damals 15 Jahre alt war.

Dass es bis zum Eintreffen der US-Army nur noch wenige Stunden dauern konnte, wusste man in Gronau am Morgen des 28. März 1945. Am Vortag hatten die wenige Tage zuvor bei Sandhofen, Hamm und Oppenheim über den Rheinstrom übergesetzten Amerikaner Bensheim erreicht und waren das Schönberger Tal ostwärts nach Lautern gefahren, während weitere Einheiten bereits von Jugenheim aus das Balkhäuser Tal hinauf in Richtung Kuralpe gezogen waren. In Reaktion auf den Beschuss durch deutsche Kampftruppen hatten die Amerikaner, wie 2005 in einer Artikelserie des BA zu lesen war, das Artilleriefeuer auf Gadernheim eröffnet.

Einschlag im Wald gehört

Es ist überliefert, man habe damals in Gronau den Einschlag eines Geschosses im Hohensteiner Wald hören können. Inwieweit man im Dorf über die Ereignisse im unmittelbaren Umland im Bilde war, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls waren die Gronauer gut beraten, weiße Tücher am Kirchturm und an einzelnen Häusern anzubringen. Seit den Friedenskonferenzen von Den Haag galt die sogenannte Parlamentärflagge als Schutzzeichen des humanitären Völkerrechts, das damals noch Kriegsvölkerrecht hieß.

Doch bekunden weiße Flaggen seither nicht nur das Recht auf Unverletzlichkeit für bevollmächtigte Unterhändler und deren Begleiter wie zum Beispiel Dolmetscher. Allgemein galten Parlamentärflaggen auch damals schon als Zeichen der Kapitulation, mit dem die Nicht-Verteidigung eines Postens oder einer Siedlung angezeigt wird.

Ein militärisches Entgegentreten wäre in Gronau aufgrund der topographischen Lage im Talkessel noch unsinniger als anderswo gewesen. Doch hielten sich auch hier Reste einzelner Wehrmachts- und SS-Einheiten auf, die zunächst gewillt waren, sich nicht kampflos zu ergeben. Im Anwesen Filbert in der Hintergasse war ein Verpflegungs- und Munitionslager eingerichtet, am heutigen Waldparkplatz beziehungsweise am „Aaschelbrunnekopp“ standen Geschütze.

Drei Gronauer waren nach ihrer Einberufung zum „Volkssturm“ am 25. und 26. März 1945 in den Märkerwald aufgebrochen. Bernhard Hörr erhielt an einem Tag drei sich widersprechende Gestellungsbefehle, hatte aber letztlich das Glück, nicht mehr ausrücken zu müssen. Auch der Gronauer Peter Heß erlebte das Kriegsende in seinem Heimatdorf, nachdem er aus dem Vogelsberg zurückgekehrt war, wo er das während der Hitlerdiktatur verpflichtende, an die Volksschulzeit anschließende Landjahr absolviert hatte. Als 16-Jähriger war er in den letzten Kriegstagen beauftragt, im Dorf Spaten einzusammeln, erinnert sich Heß. Die Spaten hätten verwendet werden sollen, um Schützengräben zu bauen.

Soldaten versteckten sich

Zwar gab es neben den erwähnten Geschützstellungen im Osten der Gemarkung auch am Schneckenberg eine Stellung, doch zur Verteidigung Gronaus kam es nicht. Zimmermann Christian Weiß und Metzger Georg Krämer räumten im Unterdorf eine Panzersperre von der Hauptstraße. Der damals 17 Jahre alte Rudi Weiß, späterer Bürgermeister von Gronau, half ihnen dabei. Die zurückgebliebenen deutschen Soldaten, sofern sie nicht verwundet im Schul- oder Pfarrhaus lagen, versteckten sich zum Teil in Scheunen und Kellern. Manch Wehrmachtsangehöriger zog Uniform samt Stiefel aus und lieh sich zivile Kleidungsstücke, um zu Fuß die Heimat zu erreichen, ohne in Kriegsgefangenschaft zu geraten.

In der Nacht auf den 28. März 1945 zu wissen, dass die Parlamentärflagge am Kirchturm weht, „war für alle im Ort eine große seelische Entspannung. Nun konnte man sich getrost zur Ruhe begeben“. So notierte später Pfarrer Clotz, selbst seit 1930 Parteimitglied, rückschauend in die Pfarrchronik. Laut dieser Eintragung fuhren die amerikanischen Militärfahrzeuge um 10 Uhr vormittags „von Heppenheim über Unterhambach, durch den Bismarckweg in Zell kommend [...] in Gronau ein. Die deutschen Soldaten, die zum ersten Mal wohl seit vielen Tagen wieder ruhig hatten schlafen können, kamen aus den Kellern und wurden von ganz wenigen Amerikanern, kaum daß ein Wort oder gar ein lautes Wort fiel, bedeutet, die Straße hinabzugehen, zum Abtransport.“

Unter den Einheimischen wich die Ungewissheit nun der Neugierde. Schaulustige bekamen von den GIs auf dem Dorfplatz Römer Zigaretten und Schokolade geschenkt. Der Zweite Weltkrieg, der für Gronau am 25. August 1939 mit der Einberufung von 21 Männern begonnen und mit Todesmeldungen von der Front sowie Jagdbomberangriffen auch hier seine Grausamkeit gezeigt hatte, war zu Ende. Das Bettlaken am Kirchturm wehte als Zeichen des Friedens.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.03.2020