Weit über 100 Kriegstote in Bensheim

Auf den Tag genau jährt sich heute am 27. März 2020 zum 75. Mal der Einmarsch amerikanischer Truppen in Bensheim. Formal war damit für Bensheim und die Bergsträßer der Zweite Weltkrieg zwar vorbei, die Auswirkungen vieler Tiefflieger- und Bombenangriffe wirkten jedoch noch Jahre weiter.

Bereits 1955 hat Richard Matthes in den Bergsträßer Heimatblättern eine Aufstellung der „Kriegsereignisse in Bensheim im Frühjahr 1945“ veröffentlicht. Zahlreiche weitere entsprechende Berichte sind in der Regionalliteratur erschienen. Und zu fast allen „runden“ Jahrestagen seit zehn Jahre Kriegsende erschienen auch in der Lokalpresse Rückblicke mit den unterschiedlichsten Schwerpunktsetzungen.

In diesem Beitrag sollen die Ereignisse von 1942 bis 1946 in Bensheim und Umgebung kurz zusammengefasst werden und einen chronologischen Überblick bieten. Bei der Überprüfung der Kriegstoten hat sich herausgestellt, dass die bisherige Aufstellung nicht alle kriegsbedingten Sterbefälle berücksichtigte.

Vor allem die Auswertung der Personenstandsregister als amtliche Grundlage ergab einige neue Erkenntnisse. Einbezogen sind auch die Erschießungen amerikanischer Gefangener, die „Kirchbergmorde“ sowie die Todesfälle der Zwangsarbeiter. So ergeben sich weit über 100 Kriegstote für Bensheim, nicht berücksichtigt sind die auf auswärtigen Kriegsschauplätzen gefallenen Soldaten aus Bensheim.

Mit den ersten Brandbombenabwürfen in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember über Gronau und Zell „kam der Krieg“ erstmals unmittelbar nach Bensheim. Während die meisten Brandbomben zwischen den beiden Ortschaften auf offenem Feld verglühten und keine weiteren Schäden anrichteten, trafen einige wenige jedoch eine Scheuer der Bordmühle am östlichen Ortsrand von Zell, die trotz sofortiger Löschversuche abbrannte.

Mehrere Bombenabwürfe am 10./11. April und 18. November 1943 sowie am 14. April 1944 richteten keine nennenswerten Schäden an, Todesopfer gab es keine.

Fliegerangriff vom 7. Mai 1944

Tragische Folgen hat ein Fliegerangriff am frühen Morgen des 7. Mai 1944. Die erste Bombe fällt an der Meerbachunterführung, eine zweite zwischen dieser und der Heidelberger Straße, beide ohne Folgen. Das Meerbachviertel und das Hemsbergviertel waren zu dieser Zeit nur ganz spärlich bebaut. Und ausgerechnet das einzeln stehende Anwesen der Familie Knapp im Jakobsweg 7 wird gegen drei Uhr morgens von einer dritten Bombe getroffen. Im Haus waren das Ehepaar Johann und Margarethe Knapp, ihr Bruder Adam Germann sowie Tochter Elfriede, bei der die zwölfjährige Freundin Annemarie Zieringer übernachtete. Beim Zusammensturz des Hauses erleiden das Ehepaar sowie ihr Bruder, der in Offenbach wohnte und von dort seine Habseligkeiten in Sicherheit bringen wollte, sehr schwere innere Verletzungen.

Die beiden Männer versterben noch in den Morgenstunden im Hospital, Margarethe einen Tag später an inneren Blutungen. Die beiden Kinder wurden durch die Wucht der Explosion aus dem Dachgeschoss auf einen Acker geschleudert. Während Elfriede den Sturz mit leichten Gesichtsverletzungen überlebt, stirbt ihre Freundin Annemarie an einem Schädelbruch, ebenfalls im Hospital.

Die Zwangsarbeiter in Auerbach und Hochstädten

Nach der derzeitigen Forschungslage können wir bezüglich der Zwangsarbeiter in Auerbach und Hochstädten von zwei Lagern ausgehen, in denen auch die meisten Todesfälle aufgetreten sind. Zum einen war das eine Halle der Firma „Traso“ Trauth und Sohn, die Trockengemüse hergestellt haben, sie lag am Bahnhof Auerbach. Die dort untergebrachten griechischen Zwangsarbeiter – rund 130 Menschen – mussten täglich zweimal zu Fuß den Weg zum und vom Marmoritwerk zurücklegen und unter erbärmlichen Bedingungen ohne auch nur halbwegs funktionierende Ausrüstung und Bekleidung bei äußerst mangelhafter Ernährungslage arbeiten. Zum anderen gab es ein Barackenlager in der Nähe des Marmoritwerks auf Auerbacher Gemarkung, in den Quellen als „KZ-Lager Marmoritwerk II“ oder „SS-Arbeitslager Auerbach“ bezeichnet, belegt mit etwa 60 Häftlingen.

Von insgesamt 31 in den Personenstandsregistern Bensheim verzeichneten verstorbenen Menschen wurden 22 außerhalb des Auerbacher Friedhofs beerdigt, auf dem Grabstein stehen 16 Namen und sechs Unbekannte. Als Todesursachen werden Erschöpfung, Unterernährung, Lungenentzündung, Kreislaufschwäche, Herzschwäche, Darminfektion, Rippenfellentzündung, Grippe und Malaria genannt. Die allermeisten Todesfälle traten zwischen Dezember 1944 bis März 1945 auf.

Luftangriffe Februar und März ’45 noch vor dem Einmarsch

Durch einen Angriff von etwa acht Jagdbombern mit Bombenabwürfen kamen am 2. Februar gegen 16.30 Uhr insgesamt neun Menschen ums Leben. Schwerpunkte der Zerstörungen waren der Bereich Neckarstraße, Hospitalstraße und der westliche Verlauf der Rodensteinstraße sowie das damalige „Welschkorneck“ im Bereich des Wambolter Hofs und das Anwesen Wilhelmstraße 40.

Bei einem Tieffliegerangriff am 14. Februar auf einen Personenzug in Richtung Heidelberg kamen bei Laudenbach 25 Personen ums Leben, darunter Kätha Renner aus Bensheim. Zwei Tage später starb der Kraftfahrer Konrad Rausch im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes bei einem Jagdbomberangriff „durch Feindeinwirkung“, wie es im Sterbeeintrag wortwörtlich heißt. Weitere Bomben richteten in der Frenaystraße und am Hospitalplatz zum Teil schwere Schäden an. Zwei Sterbefälle am 6. und 9. März könnten sich aufgrund der Todesursachen diesem Angriff zuordnen lassen.

Unbekannt war bislang der Tod von vier Soldaten am 14. März 1945 bei einem Eisenbahnunglück in Auerbach. Aus den eingetragenen Todesursachen lässt sich auf einen Tieffliegerangriff auf einen Truppentransport schließen. Die Todesfälle von Helmut Schuhmacher und Walter Stiller am 21. und 23. März sind wahrscheinlich auf auswärtige Ereignisse zurückzuführen. Die Todesursachen der beiden im Hospital bzw. im Reservelazarett Verstorbenen lauten „Bauch- und Gliederverletzung durch Fliegerbeschuss“ bzw. „Bauchschuss, Leberriss, Verletzung des rechten Kiefers“.

Erschießung von drei deutschen Soldaten am 23. März 1945

Nach kurzem „Prozess“ wurden drei junge Soldaten vom berüchtigten „Standgericht Helm“ in der Turnhalle des damaligen Gymnasiums in der Darmstädter Straße (heute Kirchbergschule) wegen angeblicher Fahnenflucht zum Tode durch Erschießen verurteilt. Sie wurden zum alten Wasserwerk am Fuß des Kirchbergs geführt, an Bäume gefesselt, erschossen und in zwei Gräbern beerdigt. Im Personenstandsregister werden sie erst am 18. Februar 1946 folgendermaßen eingetragen:

Ein unbekannter deutscher Soldat, höchstens 17 (bzw. 20 und 22) Jahre alt, ist am 1. April 1945, Todestag und Todesstunde unbekannt, in Bensheim, Gemarkungsteil „Edelmannsgrund“ in einem Massengrab tot aufgefunden worden. … Todesursache: Erschossen durch die Gestapo.

Von den drei Unbekannten konnte der jüngste als Hans Richard Fuchs aus Ludwigshafen identifiziert werden, er wurde tatsächlich nur 18 Jahre alt. Seit dem Jahr 2017 erinnert eine Gedenkstele an die drei Opfer.

24. März 1945 – Drei Tage fehlten zur Freiheit

Sehr gut dokumentiert ist die Ermordung von zwölf Gestapo-Häftlingen, die am Abend des 23. März oberhalb des Brunnenwegs am nordwestlichen Kirchberghang von einem Gestapo-Sonderkommando erschossen wurden. Die Gefangenen wurden im Gefängnis in der Wilhelmstraße (bis 1980 neben dem Amtsgericht) abgeholt und von dort über die Kirchbergstraße, Ernst-Ludwig-Straße und Brunnenweg zur Hinrichtungsstelle in der Flur Edelmannsgrund geführt.

Ermordet wurden Jakob Gramlich, Lothaire Delaunay, Eugène Dumas, Rosa Bertram, geb. Kuhn, Gretel Maraldo, geb. Mitze, Walter Hangen, Frederik Roolker, Erich Salomon, Karoline Bechstein, geb. Schwarz sowie drei unbekannte Männer. Flüchten konnten Johann Goral und Alex Romanow. Ein Gedenkstein mit der Inschrift „Den politischen Opfern der Jahre 1933 – 1945“ erinnert an diese Verbrechen.

Zwei Jagdbomberangriffe am 26. März 1945 gegen 11 und 17 Uhr

Sechs Tote gab es am 26. März beim ersten Angriff gegen 11 Uhr auf die Bensheimer Altstadt im Bereich vom Wambolter Hof. Zerstört wurde das Anwesen Wambolterhofstraße 5 von Schlossermeister Christian Schütz, der verschüttet wurde und starb. Die Nachbarhäuser Illert und Keilmann stürzten ein, die 72-jährige Magdalena Illert starb ebenfalls durch Verschüttung. Zerstört wurden auch die Anwesen Rödel und Becker und der aus dem Jahr 1560 stammende Turm des Wambolter Hofs, der nach dem Krieg abgerissen wurde. Bei der Flucht in den Bunker an der Bleiche wurden Jakob Ohlemüller und sein Sohn Helmut durch Granatsplitter tödlich verletzt. Durch einen Bombentreffer in der Lammertsgasse 51 wurde der Schneidermeister Georg Petermann so schwer verletzt, dass es fünf Tage später im Hospital starb.

Bei einem weiteren Tieffliegerangriff gegen 17 Uhr wurde die damalige Feuerwehrunterkunft in der Platanenallee (heute Museum) mitsamt 1000 Meter Schlauchmaterial zerstört. Die Brände im damaligen Rathaus am Marktplatz, im Schulhaus nördlich der Kirche, im Kapuzinerkloster sowie in etlichen Geschäftshäusern in der Hauptstraße ließen sich nicht mehr wirkungsvoll bekämpfen. Ein durch Stabbrandbomben ausgelöster Entstehungsbrand im Rodensteiner Hof wurde rechtzeitig gelöscht und dadurch der gesamte Gebäudekomplex gerettet. Gegen 18 Uhr brannte der Kirchturm der katholischen Pfarrkirche St. Georg, der Apotheker Eugen Burkardt machte mit seiner Leica-Kamera das historische Foto vom brennenden Kirchturm. Eine Stunde später stürzte das Turmdach auf den Kirchplatz, gegen 20 Uhr brannte auch das Pfarrhaus.

Letzter Angriff vor dem Einmarsch amerikanischer Truppen

Etwa gegen 9 Uhr erfolgte der letzte Jagdbomberangriff, bei dem das Haus von Stadtbaumeister Adam Bräunig in der Augartenstraße 21 zerstört wurde. Er wurde mit seiner Tochter Dr. Maria Elisabeth Bräunig unter den Trümmern begraben, beide waren sofort tot. Zur gleichen Zeit starben die Grenadiere Hans Fischer und Edmund Bernhard Reiß in der Wormser Straße „den Heldentod“, ohne dass eine genauere Todesursache eingetragen ist.

Gegen 10:30 Uhr erreichten die ersten amerikanischen Panzer die westliche Stadtgrenze und rückten über Wormser und Schwanheimer Straße in Richtung Innenstadt vor. Sehr genau beschreibt der Apotheker Eugen Burkardt in seinen Aufzeichnungen den Einmarsch. Als amerikanische Infanteristen gegen 11:30 Uhr zum abgebrannten Rathaus zogen, ging er ihnen in seiner seine Rot-Kreuz-Uniform entgegen und musste sie auf Befehl durch die Stadt begleiten. Mit dem Einmarsch der Amerikaner war der Krieg für Bensheim zwar zu Ende, es sollte jedoch noch viele Jahre dauern, bis die alten Strukturen überwunden waren. Zunächst folgten Einquartierungen der Besatzungsmacht und erste Versuche zur Wiederherstellung einer unbelasteten Stadtverwaltung. Aber das ist eine andere Geschichte.

