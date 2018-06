Anzeige

Auerbach.Bei bestem Wetter haben am Montag die „Schlossbergspiele“ der Schlossbergschule im Weiherhausstadion stattgefunden. 260 Kinder waren aufgefordert, nach einem Aufwärmprogramm, das die Schulsportleiterin Barbara Anders vorbereitet hatte, an Spielstationen oder den vier Disziplinen der Bundesjugendspiele ihr sportliches Talent zu zeigen.

Erstmals auch Langstreckenläufe

Für die Kinder der Jahrgänge eins und zwei waren die bewegungsmotivierenden Spielstationen vorgesehen, die bei Sonnenschein und guter Laune gerne auch mehrfach besucht und ausprobiert wurden.

Unterstützung erhielt die Schule durch engagierte Eltern sowie eine 9. Klasse der Auerbacher Schillerschule mit deren Klassenlehrerin Schweia-Buttero, die die Stationen mitbetreuten. Die Bundesjugendspiele fanden traditionell in den dritten und vierten Jahrgängen statt. Erstmalig wurde der 800-Meter- und der 1000-Meter-Lauf mit in das sportliche Konzept eingebunden, um Kindern, die ihre Stärke eher in der Langstrecke haben, einen Ausgleich zum Sprint zu bieten. Weitere geforderte Sportarten waren der Schlagballweitwurf sowie der Weitsprung. Am Ende der Veranstaltung wurden die drei besten Ergebnisse der vier Disziplinen ausgewertet.