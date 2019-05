Bensheim.Die Stadtkultur Bensheim bietet im Rahmen der Engagementförderung „Weiterbildung im Ehrenamt“ am Mittwoch, 15. Mai, von 18 bis 20 Uhr einen Vortrag „Versicherungsschutz in der ehrenamtlichen Arbeit“ an.

Trotz zahlreicher Maßnahmen zur Verbesserung des Versicherungsschutzes auf Bundes-, Landes- und verbandlicher Ebene ist die Unsicherheit bei ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierten groß, wie sich ihre individuelle Versicherungslage gestaltet.

Die Referentin wird die Grundzüge gesetzlicher und privater Versicherungen für Ehrenamtliche darstellen und im Dialog mit den Teilnehmenden beispielhaft konkrete Einzelfälle vorstellen. Im Mittelpunkt stehen Informationen zur Unfallversicherung, zu Haftungsrisiken und ihrer Absicherung sowie zum Ausgleich finanzieller Nachteile bei Unfällen mit den eigenen Pkw. Darüber hinaus werden die Versicherungsverträge des Landes Hessen für ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte erläutert. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.05.2019