Weitere Auszeichnungen

Abiturientin Josiane Willems erhielt eine Auszeichnung beim Übersetzungswettbewerb der Europäischen Kommission „Juvenes Translatores“. Sie hatte einen Text über kulturelles Erbe und Schätze der Heimat vom Spanischen ins Deutsche übersetzt. Die Jury lobte die „ausgezeichnete Verwendung der Zielsprache“.

Der Text lese sich „wie ein Original“, die Übersetzung sei sehr „einfallsreich ohne Verfälschung der Bedeutung“.

Deutsch-italienischer Film

Der Italienischkurs (Wahlunterricht) von Martina Limp mit 20 Schülern konnte sich über den dritten Preis des europäischen Regionalwettbewerbs der Jugendpreisstiftung und 400 Euro Preisgeld für die zweisprachige Vorstellung einer für Jugendliche interessanten Sehenswürdigkeit der Region freuen. Eingereicht wurde ein deutsch-italienischer Film über das Kirchberghäuschen („La casetta del Kirchberg“), den Baron von Rodenstein und seine Liebe zu einer hübschen italienischen Malerin und darüber, wie leicht und lecker Kochkäse in der Mikrowelle zuzubereiten ist (Kamera: Madita Jakob; am Klavier: Alicia Wiebe; in den Hauptrollen: Baron von Rodenstein – Naim Rodriguez Caballero, italienische Malerin – Alberta Matthew).

Ein Dankeschön ging an den Inhaber des Kirchberghäuschens Eric Bulling, der sich für den Kurs Zeit nahm, bereitwillig Einblicke in seine Arbeit gab und viele interessante Dinge über das beliebte Ausflugziel zu erzählen hatte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019