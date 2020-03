Weitere Einschränkungen in Bensheim

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Das gesellschaftliche Leben steht praktisch still. Ab Montag sind Schulen, Kitas und viele öffentliche Einrichtungen geschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte am Wochenende erneut an, auf Sozialkontakte zu verzichten.

Wer am Samstag allerdings in den Lebensmittelmärkten der Region unterwegs war, kam seinen Mitmenschen so nah, dass es selbst in coronafreie Zeiten kein Vergnügen gewesen wäre. Sprich: Es war knüppelvoll. „Wir befinden uns im Weihnachtsmodus. Und da war manchmal weniger los als jetzt“, meinte eine Kassiererin zur Mittagszeit. Begehrt waren wie immer Konservendosen, Nudeln, Mehl und - offenkundig unvermeidlich - Toilettenpapier.

Am späten Samstagnachmittag gab die Stadt einen aktuellen Überblick, nachdem morgens die Bürgermeisterdienstversammlung unter der Leitung von Landrat Christian Engelhardt eine einheitliche Vorgehensweise aller Kommunen im Kreis besprochen und abgestimmt hatte. Bürgermeister Rolf Richter bat weiterhin um Verständnis für die beschlossenen Maßnahmen. „Wir müssen die Infektionswelle abmildern, um insbesondere die gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen. Alles steht dauerhaft auf dem Prüfstand, und wir bewerten die Lage ständig neu.“

Bereits am Freitag hatte die Verwaltung (wie berichtet) Konsequenzen aus der Coronavirus-Pandemie gezogen und weitreichende Entscheidungen getroffen. So hat das Rathaus ab sofort nur noch zu den Kernzeiten geöffnet (Montag, Mittwoch und Donnerstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 15.30 Uhr, Dienstag 8 bis 12 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr). Die telefonische Erreichbarkeit im Rathaus soll erhöht werden, neben der zentralen Telefonnummer 140 ist die Telefonnummer 14333 zu den Kernzeiten geschaltet.

Im Detail bedeutet die jetzt gültige Regelung: „Das Bürgerbüro bleibt geöffnet, die Verwaltungsstelle Auerbach wird geschlossen. Die Stadt Bensheim bittet aber darum, jeden Behördengang kritisch zu hinterfragen und nach Möglichkeit zu verschieben“, teilte Pressesprecher Matthias Schaider mit. Ausgeweitet wird die Schließung städtischer Einrichtungen. Davon sind die Musikschule, das Museum, die Tourist-Information, Dorfgemeinschaftshäuser und die alten Rathäuser in den Stadtteilen betroffen. Am Montag wird auch die Stadtbücherei vorerst nicht mehr öffnen. Eine Möglichkeit, Ausleihen dennoch zu ermöglichen, werde erarbeitet.

Die Schulsporthallen sind ebenso nicht mehr zugänglich. Freiluftanlagen wie Kinderspielplätze und das Weiherhausstadion bleiben geöffnet. „Die Stadt übernimmt uneingeschränkt die Regelungen des Landes Hessen zum Schutz der eigenen Bediensteten“, so Richter. Der Bürgermeister erinnerte zudem daran, dass das Land Hessen am Freitag ein Betreuungsverbot für die Kitas und Schulkindbetreuungen ausgesprochen hat, das ab Montag gültig ist und bis zum Ende der Osterferien dauert.

Das Betreuungsverbot gelte nicht, wenn beide Erziehungsberechtigten des Kindes oder eine alleinerziehungsberechtigte Person in folgenden Berufen arbeitet: Polizei, Feuerwehr, Justizvollzug, Rettungsdienst, THW, Katastrophenschutz, Richter oder Staatsanwalt und Berufe in der gesundheitlichen Versorgung sowohl medizinisch als auch pflegerisch.

Die Verwaltung hat bereits kommunizierten Einschränkungen nochmals konkretisiert. Zur „Vermeidung unnötiger Risiken“ wird Angehörigen eine Reduzierung der Trauergäste bei Trauerfeiern empfohlen - immer mit Blick auf die jeweiligen örtlichen Begebenheiten. Bei standesamtlichen Trauungen ist ab sofort nur noch ein kleiner Kreis zugelassen, der sich auf das Brautpaar und die engsten Angehörigen beschränkt.

Die öffentlichen Veranstaltungen bleiben bis mindestens zum Beginn der Osterferien abgesagt. Externen Veranstaltern wird empfohlen, alle geplanten Termine in Bensheim ausfallen zu lassen.

Wie die Kommunalpolitik in den nächsten Wochen arbeiten und Beschlüsse fassen soll, wird zurzeit geklärt. „Am Montag soll ein Vorschlag mit dem Ältestenrat abgestimmt werden“, erläuterte Richter. Die nächste Stadtverordnetenversammlung ist für Donnerstag, 26. März, angesetzt. Ein kompletter Ausfall könnte zu Verzögerungen von Projekten führen.

In Bensheim sind nach aktuellem Stand zwei Personen an Covid-19 erkrankt, der Atemwegserkrankung, die durch den Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöst wird. Die Zahl der Infizierten im Kreis Bergstraße beläuft sich momentan auf 15. Die beiden Betroffenen aus Bensheim haben sich in Österreich angesteckt.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020