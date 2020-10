Weitere Haustürbesuche

Bensheim.Bürgermeister Rolf Richter setzt seinen Wahlkampf mit weiteren Haustürbesuchen fort, allerdings in eingeschränkter Form. Am heutigen Freitag (23.) geht er am Nachmittag in der Ringgartenstraße in Auerbach von Tür zu Tür.

In die Weststadt kommt der Bürgermeister am Samstagnachmittag (24.) und ist im Bereich der Straße Am Krummgewann unterwegs. Anschließend folgt die Frankenstraße mit dem angrenzenden Wohngebiet am Hemsberg. Aufgrund der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln klingelt Richter zwar an den Türen, kurze Gespräche sind aber nur im Freien vor den Häusern sowie auf Distanz möglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Um Verständnis werde gebeten, dass Informationsblätter gegebenenfalls in den Briefkasten eingeworfen und nicht direkt überreicht werden, informiert der Bürgermeister abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020