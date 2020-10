Weitere Konzerte im Rex abgesagt

Bensheim.Die neuen Verordnungen lassen wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen bei (kulturellen) Veranstaltungen nur noch 100 Besucher zu. Das Musiktheater Rex sieht sich daher gezwungen, zwei weitere Konzerte abzusagen, da für diese schon mehr als 100 Karten verkauft waren. Betroffen sind die Veranstaltungen mit Bounce (14. November) und Soulfinger (27. November). Man habe über Doppelshows nachgedacht, was sich wegen dem Ausschankstopp und der Sperrstunde ab 23 Uhr aber nicht umsetzen lasse.

Die übrigen weder verschobenen noch abgesagten Konzerte will das Rex weiterhin anbieten, da die Kartenkäufe sich weit unter 100 bewegen, schreibt das Musiktheater in einem Newsletter. Heute Abend steht die AC/DC-Tribute-Band Hole Full Of Love auf der Bühne, am 31. Oktober ist die Band Maerzfield im Rahmen ihrer Anblaggd-Tour zu Gast. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Weitere Infos online unter www.musiktheater-rex.de. red

