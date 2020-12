Weitere Packstation der Deutschen Post

Bensheim.Die Deutsche Post hat am Freitag eine weitere Packstation mit 52 Fächern in Bensheim in Betrieb genommen. Die neue Station steht in der Schwanheimer Straße 23 und Postkunden ab sofort zur Verfügung.

Nach den Stationen in der Wormser Straße 16 (Aldi), Wilhelmstraße 160 (Edeka) und im Berliner Ring 159 (Aldi) ist dies für Bensheim nun die vierte Packstation.

Für Versand und Abholung

„Wir sind froh, dass wir diesen Standort noch vor Weihnachten und in attraktiver Lage für unsere Kunden realisieren konnten. Unsere Packstationen stehen deutschlandweit für Versand und Abholung von DHL Sendungen zur Verfügung. Auch in Zukunft werden wir unser Netzwerk weiter ausbauen. Und zwar sowohl für die Menschen in der Stadt als auch auf dem Land. Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten“, sagt Friedhelm Schlitt, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post DHL Group.

Bundesweit nutzen bereits mehr als zwölf Millionen registrierte Postkunden die Vorteile der Packstation. In Deutschland stehen Postkunden momentan über 6500 Automaten mit mehr als 650 000 Fächern für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Bis zum Jahr 2023 will das Unternehmen rund 5500 weitere Packstationen in Deutschland für seine Kunden aufstellen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020