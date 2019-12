Weitere Sozialwohnungen in der Weststadt

Bensheim.An mehreren Stellen in Bensheim sind in den vergangenen Jahren neue Wohnungen für Personen mit niedrigen Einkommen entstanden oder aktuell geplant. Die CDU-Fraktion befürwortet den Vorschlag des Magistrats, im Bereich der Elbe- und Moselstraße weitere Sozialwohnungen zu schaffen.

„Das Quartier soll neu strukturiert werden, um weiteren Wohnraum zu schaffen. Durch den Ankauf von Belegungsrechten ermöglicht die Stadt preisgünstige Mieten“, wie Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk erklärt. „Gleichzeitig unterstützt die CDU das Ziel, für eine Durchmischung in dem geplanten modernen Wohnviertel zu sorgen.“ Dazu ist der Bebauungsplan anzupassen. Zum Konzept gehört die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse: Die Wohnbau Bergstraße will Grundstücke, die ihr bisher im Erbbaurecht überlassen wurden, von der Stadt erwerben. Sie wird die bestehenden Sozialwohnungen erhalten und neue schaffen. Neben den Investitionen der Stadt sollen auch Landeszuschüsse dazu dienen, den Mietpreis zu binden.

„Derzeit sind nur noch 549 Wohnungen in Bensheim in einer Belegungs- und Mietpreisbindung. 316 zusätzliche Einheiten sollen durch bereits geplante Projekte, wie auf dem Meerbachsportplatz, entstehen. Die Entwicklung im Bereich der Elbe- und Moselstraße knüpft daran an und wird die Anzahl der Sozialwohnungen nochmals erhöhen“, fasst CDU-Stadtverordnete Petra Jackstein zusammen.

Die Christdemokraten wollen erreichen, dass Bürger aus Bensheim, die eine neue Wohnung suchen und nur über geringe finanzielle Mittel verfügen, in der Stadt wohnen bleiben können. Die angestrebte Vereinbarung mit der Wohnbau ist eines der Themen der Sitzung der CDU-Fraktion am heutigen Dienstag (10.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019