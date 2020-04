Weiterer TV-Gottesdienst aus Bensheim

Bensheim.Erst vor wenigen Wochen – am 22. März – wurde aus der Bensheimer Hospitalkirche ein Fernseh-Gottesdienst gesendet. Jetzt können am Sonntag erneut Gläubige in ganz Deutschland eine Übertragung aus dem Bensheimer Gotteshaus sehen. Wie schon beim letzten Mal springt Bensheim erneut kurzfristig für eine andere Gemeinde ein.

Noch immer gilt in allen Diözesen, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Dadurch sind auch Gottesdienstübertragungen im Fernsehen weiterhin von Absagen ursprünglich vorgesehener Übertragungsgemeinden betroffen. So muss nun auch der ZDF-Gottesdienst am 19. April, geplant mit Pfarrer Schießler aus der Kirche Sankt Maximilian in München, verschoben werden. Stattdessen findet der Gottesdienst ein weiteres Mal mit Tagessegen-Pfarrer Heinz Förg (www.tagessegen.de) in Bensheim statt.

Die Übertragung steht unter der Überschrift: „Streck deine Hand aus“ und läuft am Sonntag ab 9.30 Uhr im ZDF.

„Die Texte des zweiten Sonntags der Osterzeit eröffnen eine Perspektive, indem sie aufzeigen, wie es nach Ostern weitergeht und was wichtig ist. Fragen, die angesichts der Corona-Pandemie sehr aktuell sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Fernseharbeit.

Gerade mal eine Woche, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, und nach den ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen haben seine Jünger wieder Angst. Sie ziehen sich zurück und verschließen sich. Einer streckt seine Hand aus und wagt, sein Vertrauen auf Jesus zu legen: Thomas traut sich, ein Bittender zu werden. Diese Haltung der Sehnsucht und Offenheit, sich berühren zu lassen, öffne auch in den Wochen von Corona neue Perspektiven.

Pfarrer Heinz Förg betrachtet die liturgischen Texte auf dem Hintergrund der aktuellen Lage. Auch musikalisch will der österliche Gottesdienst Mut machen, den Blick zu heben. Er wird von Regionalkantor Gregor Knop und einem Quartett seines Jungen Vokalensembles, unter solistischer Mitwirkung von Friderike Martens, gestaltet.

Der Gottesdienst kann im TV oder online unter www.zdf.fernsehgottesdienst.de verfolgt werden; in der Kirche selbst sind keine Besucher zugelassen. Im Anschluss können Zuschauer und Mitfeiernde bis 15 Uhr unter Telefon 0700/14141010 einen in Bensheim eingerichteten Telefondienst erreichen. red

