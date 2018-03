Welche Konsistenz hat die Wirklichkeit?

Anzeige

Bensheim.„Die Konsistenz der Wirklichkeit“. Dieser Titel wirft wohl mehr Fragen auf, als er beantwortet. Der Regisseur des Theaterstücks selbst formuliert seine Intention folgendermaßen: Er wolle „(...) auf das eingehen, was aus den Spielern und Spielerinnen herausschreit“. Ob sich mit dieser Zielsetzung auch 60 Minuten Spielzeit füllen lassen, muss sich noch zeigen. Konkret beweisen können dies die acht Schauspielerinnen und Schauspieler der Theaterakademie August Everding in München um Regisseur Dimitrij Schaad am Dienstag (6.) um 20 Uhr im Rahmen der Woche junger Schauspieler im Parktheater in Bensheim.

Was ist nun also diese ominöse „Konsistenz der Wirklichkeit“? Die Nähe zur Wirklichkeit scheint zumindest maßgeblich zur Entwicklung des Stückes beigetragen zu haben. Denn im Gegensatz zu ordinären Theaterstücken handelt es sich um eine Stückentwicklung, die Schaad ausgehend von Interviews mit den mitwirkenden Schauspielern geschaffen hat. Zum einen schafft der Regisseur eine Loslösung von festgefahrenen Traditionen in der Theaterwelt. Schließlich werden nicht nur die Visionen des Regisseurs auf die Schauspieler projiziert. Stattdessen verschmelzen die Visionen des Regisseurs und die Sehnsüchte der Schauspieler zu einer Einheit. Dadurch verwischen die Grenzen zwischen Schein und Sein. Da die Schauspieler nicht wie üblich einen möglicherweise völlig anderen Charakter darstellen müssen, sondern in einem gewissen Sinne ihre eigenen persönlichen Abgründe personifizieren, tritt die erwähnte Wirklichkeit zutage.

So entsteht jedoch die Frage, welche Erwartungshaltung der Theaterbesucher einnehmen soll? Abgesehen von der bereits erwähnten schwindenden Grenze zwischen Schauspiel und Wirklichkeit verspricht das Stück nicht mehr viel. Einzig die Abbildung unseres Zeitgeists wird versprochen, wobei dies jedoch nur eine Facette der sowieso thematisierten Wirklichkeit ist. Offensichtlich wird versucht, dem Theaterbesucher ein möglichst objektives Abbild des Prozesses der Stückentwicklung zu vermitteln. Und womöglich ist es genau diese künstlich erzeugte Objektivität, die eine Person empfänglich für die pure „Konsistenz der Wirklichkeit“ macht.