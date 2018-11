Wellenflug bis in den Sonnenuntergang

Bensheim.Kaum feierten die Bensheimer Segelflieger das Ende der Sommersaison, starten sie am vergangenen Wochenende erfolgreich in die Winter-Segelflug-Saison. Unter bestimmten Wettervoraussetzungen können sich an Mittelgebirgen meteorologische Wellen bilden, in den Alpen sind sie als „Föhn“ bekannt. Hauptunterschied zum thermischen Fliegen im Sommer: Die Wellenaufwinde befinden sich stationär über bestimmten geografischen Punkten (am Melibokus, über Heidelberg, an der Hornisgrinde/Schwarzwald), können dafür aber in viel größere Höhen als die Thermik reichen: 3000 Meter und mehr sind kein Problem. Wellenflüge erfordern daher eine umfangreichere Ausrüstung: extra warme Kleidung und Sauerstoffausrüstung. Gut ein dutzend Piloten aus Bensheim und Reinheim nutzten die besondere Wetterlage, flogen zum Teil bis in den Schwarzwald und genossen fantastische Ausblicke. Felix Maier und Jana Schmidt (unser Bild) kosteten ihren grandiosen Flug bis Sonnenuntergang aus. red/Bild: Segelfluggruppe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018