Perfekte Abstimmung

In Sachen technischer Finesse und Ausdruckskraft können sich die jungen Musiker durchaus sehen lassen. Herausragend sind aber vor allem die virtuosen und expressiven Soloeinlagen von Saxofonist Marc Doffey, der an diesem Abend als Vertretung für den kurzfristig erkrankten Julius Gawlik aushalf. Doffey hat mit seinem eigenen Quintett bereits unter anderem 2016 den Jungen Deutschen Jazzpreis abgeräumt. Als Bandleader Ferdinand Schwarz zu verstehen gibt, dass Doffey erstmals beim Konzert am Vorabend für Gawlik eingesprungen ist, geht ein erstauntes Raunen, begleitet von vereinzeltem Klatschen, durchs Publikum. Die Abstimmung zwischen den Musikern funktionierte geradezu perfekt und wirkt absolut routiniert.

Vor der Pause folgte zunächst noch ein ruhiges Cool-Jazz-Stück mit dem Titel „Hyperballad“, das von einem kantablen Trompetensolo, tröpfelnden Bassnoten, streichelnden Snaredrum-Besen und butterweichen Gitarrensounds geprägt ist. Daran schloss sich „No. 6“ an, das mit einem launigen Call-and-Response-Thema von Trompete und Saxofon aufwartet und in dem schließlich auch Bassist Daniel Nagel einen ersten Soloeinsatz hatte.

In der zweiten Hälfte setzte sich das kontrastreiche Programm fort. Die Stücke waren mal ruhiger, dabei bisweilen mit sphärischen Klangtableaus, oft auch mit ausufernden Improvisationen, dann wiederum intensiv und hoch verdichtet mit teils stark akzentuiertem Beat. Die Musiker waren ganz in ihrem Element – stets hochkonzentriert, aber zugleich voll offensichtlicher Spielfreude. Das Publikum indessen war zunehmend begeistert und applaudierte kräftig.

Folgerichtig wurde, als die Band nach knapp zwei Stunden vorläufig die Bühne verließ, lautstark nach einer Zugabe verlangt. Das Quintett brachte einen flotten Bebop, der mit einem prägnanten, wiederkehrenden Riff beginnt und in seinem Verlauf jedem Bandmitglied noch einmal die Gelegenheit zum freizügigen Solospiel bot. Und weil es so gut war, wurde auch noch eine zweite Zugabe gefordert, für die WELS mit Benny Golsons „Stablemates“ den einzigen Jazzstandard des Konzerts darbot, der sich aber wunderbar in ihr Gesamtwerk einfügte.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.02.2018