Weltgebetstag in Gronau

Gronau.Im Meerbachtal wird der Weltgebetstag 2020 in Gronau gefeiert. Er beginnt am Freitag (6.) um 15 Uhr in der evangelischen Kirche Sankt Anna mit dem Gottesdienst, den Frauen aus Simbabwe vorbereitet haben. Das afrikanische Land ist derzeit von einer Wirtschaftskrise betroffen mit hoher Inflation und massiver Abwanderung. In dieser Situation setzen die Frauen des Weltgebetstages ein Zeichen der Ermutigung: „Steh auf und geh!“ so lautet das Motto, das dem Johannesevangelium entnommen ist.

Beim Weltgebetstag erfährt man mehr über dieses Land und seine Menschen, und vor allem über die starken Frauen, die in schwieriger Lage versuchen, den Alltag zu meistern und ihr Land voran zu bringen. Eingeladen nach Gronau sind Männer und Frauen aller Konfessionen. Nach dem Gottesdienst wird zu Kaffee und Kuchen in das benachbarte Gemeindehaus eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.03.2020