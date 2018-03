Anzeige

Auerbach.Evangelische und katholische Frauen – und auch ein paar Männer – feierten in der evangelischen Kirchengemeinde Auerbach den Weltgebetstag. In diesem Jahr lernten sie das südamerikanische Land Surinam kennen, das ökumenische „Komitee“ hatte die Liturgie zum Thema „Gottes Schöpfung ist sehr gut“ vorbereitet. Nach der Liturgie mit beschwingter Musik gab es surinamische Köstlichkeiten. Ein besonderer Dank gilt der ökumenisch besetzten Vorbereitungsgruppe, die den Abend vorbereitet und die fremden Rezepte ausprobiert hatte – und der Musikgruppe, die die Anwesenden durch die rhythmisch anspruchsvollen Lieder sicher führte, so dass alle laut mitsingen konnten.

Der nächste Weltgebetstag in Auerbach findet am ersten Freitag im März 2019 im Pfarrzentrum der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Auerbach statt. red/Bild: Kirchengemeinde