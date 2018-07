Weltkarte als Symbol für das Miteinander

Anzeige

Bensheim/Lindenfels.Bereits seit dem Jahr 2010 engagiert sich die Familie Lerchl mit dem von ihr gegründeten Verein Active Learning für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das bundesweit vielfach ausgezeichnete Lern-Sport-Konzept dient der nachhaltigen Förderung eines demokratischen Miteinanders und ist seit Vereinsgründung stets flexibel geblieben, um auf die Bedürfnisse und sozialen Herausforderungen in der Gesellschaft entsprechend reagieren zu können. An den Projekten von Active Learning sind die Schillerschule in Auerbach, die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim und die Siegfriedschule in Heppenheim beteiligt.

Das neue Vereinsprojekt, das sogenannte „House of Sports & Inspirations“, soll nun den wöchentlichen Regelablauf des Konzepts ergänzen und die Arbeit des Vereins an der ein oder anderen Stelle noch weiter intensivieren.

„Es geht vor allem darum, wichtige Bestandteile der Persönlichkeitsentwicklung zu bedienen, die im schulischen Rahmen und in den bereits positiv unterstützenden Nachmittagsangeboten nicht in voller Tiefe abgedeckt werden können“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung von Active Learning.