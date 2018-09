Weltkindertag am neuen Standort ein Volltreffer

Bensheim.Es hat alles gepasst: tolles Wetter, viele Akteure und ein idealer Rahmen. Das Spiel- und Familienfest anlässlich des Weltkindertags fand am Sonntag nicht wie sonst auf dem Beauner Platz, sondern rund um den Hospitalbrunnen statt. Hintergrund war die Sanierung des Bürgerhauses. Viele Besucher lobten den Wechsel des Austragungsortes. Die Meile zwischen Brunnen und Storchennest war am Nachmittag enorm belebt.

Zum zwölften Mal hatten die Karl-Kübel-Stiftung und die Stadt Bensheim ein facettenreiches Programm auf die Beine gestellt. Der abwechslungsreiche Mix aus Spiel, Spaß und Unterhaltung kam bestens an. Kleine und größere Kinder konnten Zuschauen, Mitmachen und Ausprobieren.

Erneut waren auch wieder etliche lokale Sportvereine mit im Boot, die sich mit ihren Angeboten präsentiert haben. Darunter zum zweiten Mal der KSC Bensheim, die Hockeyabteilung der DJK/SSG Bensheim, die Schachgesellschaft, die TSV Auerbach und die Jugend der Behindertensportgemeinschaft BSG.

Auf der Bühne am Storchennest sorgten Kinderliedermacher Wolfgang Hering, die Musikschule und die Tanzfabrik Bensheim für Stimmung. Das kulinarische Angebot übernahmen wie gewohnt der Kiwanis Club und der Verein „Sterntaler – Kinderträume, Zukunftsräume“.

Das Fest wird von beiden Veranstaltern seit 2007 jeweils anlässlich des Weltkindertags ausgerichtet und widmet sich jedes Jahr den Kinderrechten. Aus organisatorischen Gründen wurde die Veranstaltung auf das Wochenende vor dem eigentlichen Weltkindertag (Donnerstag, 20. September) vorgezogen. Das Motto lautete „Kinder brauchen Freiräume!“.

In Bensheim sei der Aktionstag besonders gut aufgehoben, sagte Bürgermeister Rolf Richter bei der offiziellen Begrüßung: „Wir haben viele Kinder in der Stadt, und viele junge Familien, die zu uns ziehen.“ Die Forderung nach Freiräumen werde in Bensheim ernst genommen. Richter dachte auf der Storchennestbühne laut darüber nach, ob man im Rathaus eventuell eine spezielle Kindersprechstunde einrichten könnte. „Und irgendwann gibt es vielleicht sogar ein Kinderparlament“, formulierte Kobelt Neuhaus einen Wunsch der Stiftung.

Im Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen (VN-Kinderrechtskonvention) wurden erstmalig spezifische Kinderrechte festgelegt: Das Recht auf Schutz vor Gewalt, das Recht auf Bildung, aber auch auf Freizeit, Ruhe und Spiel sowie das Recht auf Förderung und Beteiligung. 1992 hat sich die Bundesrepublik dazu verpflichtet, diese Rechte zu achten, zu schützen und zu fördern.

Seither wird darüber diskutiert, Kinderrechte im Grundgesetz aufzunehmen. Erst jetzt, im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wird das als konkretes Vorhaben definiert.

In Hessen könnte es schneller gehen: Am 28. Oktober wird anlässlich der Landtagswahl in einer Volksabstimmung über Änderungen in der Verfassung abgestimmt. Einer der insgesamt 15 Änderungsanträge (Artikel 4) betrifft die explizite Stärkung der Rechtsstellung von Kindern.

In Bensheim hatten junge Menschen am Sonntag beinahe sämtliche Rechte. Zumindest jene auf Spiel, Teilhabe, Kultur und Freiheit. Es gab ein Torwandschießen und eine Hüpfburg, Mal- und Bastelaktionen, Musik und Vorführungen, Kinderschminken sowie kleine und große Tiere zum Anfassen in einem mobilen Streichelzoo.

„Der beste Weltkindertag bislang“, so eine junge Mutter zwischen Schafen, Hühnern und Schweinchen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.09.2018