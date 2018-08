Anzeige

Bensheim. Die Warnhinweise und Absperrungen im Niederwald zwischen Fehlheim und Rodau sowie im Schwanheimer Wald sind eindeutig: Wegen Explosionsgefahr dürfen dort die Wege nicht verlassen werden. Eine Fachfirma sucht dort im Dickicht und zwischen den Bäumen seit einem Jahr nach Blindgängern (wir haben berichtet).

Etliche Abschnitte wurden bereits durchkämmt, am Mittwochabend schlugen die Radiometer der Kampfmittelräumer im Waldstück zwischen Schwanheim und Landwaden (mal wieder) an. Nur dieses Mal handelte es sich nicht um ein paar Kronkorken oder längst vergessener Müll: In den Boden hatten sich vor mehr als 70 Jahren zwei 50-Kilo-Bomben eingegraben, die beim Aufprall nicht detoniert waren.

Es wurden sofort alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die Polizei sperrte die Fläche, die weit im Wald liegt, großflächig ab“, teilte der städtische Pressesprecher Matthias Schaider mit. Eine Bombe sei in einer Tiefe von 50 Zentimeter von den Experten aufgespürt worden, die andere lag 1,20 Meter tief in der Erde.