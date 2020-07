Weltladen unterstützt soziale Projekte

Bensheim.Der Weltladen Sankt Georg in Bensheim konnte aus den Überschüssen des Jahres 2019 drei unterschiedliche Projekte mit jeweils eintausend Euro unterstützen: die Flüchtlingshilfe von Misereor, Caritas International und das Schulprojekt Pratheeksha in Indien.

Alle Projekte leiden unter der weltweiten Corona-Krise und deren weitgehenden Auswirkungen. So weist Misereor darauf hin: „Für die Länder des Globalen Südens könnte die Pandemie dramatischere Folgen haben als bei uns. Es steht zu befürchten, dass Konflikte sich weiter verschärfen und in gewalttätiger Eskalation enden.“

Misereor: Das Hilfswerk will dieser Gefahr entgegensteuern und den Frieden gezielt fördern. Die diesjährige Misereor-Aktion mit dem Thema: „Gib Frieden“ steht ganz unter diesem Zeichen. So erarbeiten die Mitarbeiter vor Ort gemeinsam mit den Geflüchteten Strategien für Versöhnung und ein solidarisches Miteinander. Das schließt Maßnahmen für sauberes Wasser, ausreichende Nahrung, Aufklärung und Gesundheitsvorsorge für die Menschen in den riesigen Flüchtlingslagern an den Grenzen zu Syrien mit ein.

Caritas International: Das Projekt unterstützt die Menschen im griechischen Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und warnt davor, das Völkerrecht und die Menschenrechte unter dem Vorwand der Corona-Krise zu beschränken: „Flüchtlinge dürfen nicht vergessen werden. Ihre Rechte müssen gewahrt werden.“ Gerade Menschen auf der Flucht seien einem erhöhten Risiko ausgesetzt und brauchten besonderen Schutz.

Schule in Südindien: Das dritte Projekt, für das sich das Team des Weltladens entschieden hat, ist die Pratheeksha Schule in Kochi. Pratheeksha bedeutet „Haus der Hoffnung“. Hoffnung auf eine bessere Zukunft, auf ein besseres Leben. Über 1000 Kinder erhalten eine qualifizierte Schulbildung, damit sie später einen Beruf ergreifen und aus dem Armutskreislauf ausbrechen können. Die Gemeinde Sankt Laurentius unterhält schon seit vielen Jahren Kontakt zu diesem Projekt.

Das Team des Weltladens sieht in der Unterstützung dieser Projekte einen sinnvollen Beitrag für eine friedvollere und gerechtere Welt.

Der Weltladen Sankt Georg fördert mit dem Verkauf fair gehandelter Lebensmittel und Handwerksprodukte die sozial gerechte Entlohnung und faire Arbeitsbedingungen für Produzenten im Globalen Süden.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. red

