Weltweiter Streik für Klimaschutz

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) ruft zur Beteiligung am weltweiten Klimaaktionstag am Freitag, 20. September, auf. Ausdrücklich werden unter dem Hashtag #AllefürsKlima nicht nur Schüler und junge Erwachsene, sondern Menschen allen Alters von der Bewegung Fridays for Future aufgefordert, sich an Aktionen für den Klimaschutz zu beteiligen.

In Bensheim beginnt die Demonstration im Rahmen des dritten globalen Klimastreiks um 12 Uhr am Rathaus und führt zum Beauner Platz, auf dem gegen 12.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll.

Gipfel in New York

Der Klimawandel schreite weltweit viel schneller voran als bisher befürchtet. Eine schnelle Verringerung des CO2-Ausstoßes sei notwendig, um eine weitere Verschlimmerung der Auswirkungen zu vermeiden. Für Deutschland bedeute das vor allem die sofortige Einführung einer Klimadividende für alle Bürger, die aus einem CO2-Preis finanziert werde, den sofortigen Beginn eines schnellen Kohleausstiegs und ein großes Investitionsprogramm für den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Aufhebung aller Ausbaubeschränkungen, schreibt die GLB in einer Pressemitteilung.

Am 20. September tagt der UN-Klimagipfel in New York, am gleichen Tag will das Klimakabinett in Deutschland seine Maßnahmen vorstellen. Die Teilnahme an einer der weltweiten Demonstrationen zeige, dass die Menschen, insbesondere die jungen Generationen, für die Ziele des Pariser Abkommens einstehen und für einen effektiven Klimaschutz laut werden. red

