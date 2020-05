„Wendemanöver“ war ein LKA-Einsatz

Bensheim.Die Meldung über das angebliche Wendemanöver eines Polizeihubschraubers beschäftigte am Dienstag viele Anwohner in der Weststadt.

Das Polizeipräsidium Darmstadt hatte am Montag – wie kurz berichtet – erklärt, dass es in der Nacht zu Montag seinen Erkenntnissen zufolge keinen Einsatz in Bensheim gab und der Helikopter dort lediglich gedreht habe.

Blaulicht und Geschrei

Das deckte sich jedoch nicht mit den Beobachtungen von Anliegern rund um die Wormser Straße, die sich am Dienstag zu Wort meldeten. Sie sprachen von Zivilstreifen und Polizeikräften auf der Straße, Geschrei in der Nacht, viel „Blaulicht“ und einem Hubschrauber, der mindestens zehn Minuten lang mit Suchscheinwerfer Gärten und Hinterhöfe sowie den Bereich rund um den Luxor-Filmpalast am Berliner Ring ausgeleuchtet hat. „Das war definitiv mehr als nur eine einfache Polizeikontrolle“, mutmaßte eine Anruferin.

Zwar fanden sich in den Aufzeichnungen des Polizeipräsidiums Darmstadt auch am Dienstag noch keine Hinweise auf einen Einsatz in Bensheim, allerdings gab es die Vermutung, dass die Vorkommnisse in Bensheim mit Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) in Wiesbaden in Verbindung stehen könnten.

Hubschrauber vor Ort

Ein Sprecher der Behörde teilte am Dienstagnachmittag auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass es um Mitternacht in der Tat einen Einsatz des LKA auf der Wormser Straße gab, an dem auch besagter Polizeihubschrauber beteiligt war, um die Umgebung auszuleuchten. Details dazu soll es im Lauf des heutigen Mittwochs in einer Mitteilung gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft geben, hieß es dazu von einem Sprecher des LKA.

Offenkundig gab es bei dem Zugriff in Bensheim mehrere Festnahmen. Dem Vernehmen nach soll es sich um einen Fall aus dem Drogenmilieu handeln, dem am Sonntagabend womöglich ein Einsatz im Darmstädter Stadtteil Wixhausen vorausgegangen war. dr

