Wenige freie Plätze im Sommerzeltlager

Bensheim.Nur noch wenige Wochen, dann ist es so weit: Die KjG Sankt Georg fährt in ihr Sommerzeltlager in die Nähe von Rippberg im Odenwald, das unter dem Motto „Indianerlager“ steht. In den letzten beiden Ferienwochen, vom 1. bis 8. August, bietet die KjG acht spannende Tage mit Spiel und Spaß an.

Das abendliche Singen am Lagerfeuer, verschiedene Spiele auf dem Lagerplatz und natürlich der Tagesausflug ins Schwimmbad dürfen dabei nicht fehlen. Eingeladen sind alle Kinder zwischen acht und 14 Jahren, unabhängig ihrer Konfession.

Es sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldungen gibt es im Pfarrbüro von Sankt Georg oder auf der Homepage der KjG Sankt Georg: www.kjg-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019